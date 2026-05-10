Kann nicht allein sein: Hat Katie Price deshalb geheiratet?

Seit ihrer plötzlichen Hochzeit mit Lee Andrews steht Katie Price (47) in der Kritik. Fans und sogar ihre Familie zweifeln an den Absichten des Unternehmers. Gerüchte behaupten sogar, Lee sei ein Betrüger und habe einen falschen Doktortitel. Trotz allem hält Katie an ihrer Ehe fest – und das soll auch einen Grund haben, der gar nicht unbedingt etwas mit Liebe zu tun hat. Ein Insider erklärt gegenüber The Sun: "Das Traurige daran ist, dass Katie nicht gehen wird, weil sie es hasst, allein zu sein, und schon immer so war. Sie ist nie ohne einen Mann und war noch nie Single." Bleibt Katie also nur bei Lee, weil sie nicht allein sein möchte?

Die Quelle verrät weiter, dass die Vorstellung, in einem "stillen Zuhause" zu leben, für Katie einem Albtraum gleichkomme. Nach außen hin wirke das ehemalige It-Girl zwar immer "feurig und stark", aber im Inneren sei sie eigentlich sehr verletzlich und sogar "co-abhängig" von einem Mann. Und genau deshalb sorgt sich ihre Familie so sehr. "Alle haben Katie schon mehrfach gesagt, dass Lee nicht der Richtige für sie ist und sie sich von ihm trennen sollte. Alle glauben, dass er ein Betrüger ist, aber sie will nicht auf sie hören", meint der Insider weiter.

Aktuell pendelt Katie zwischen Lees Wahlheimat Dubai und Großbritannien, wo ihre Kinder leben. Lee begleitete sie aufgrund eines Ausreiseverbots bisher nicht ins Vereinigte Königreich und lernte ihre Kinder ebenfalls nicht kennen – auch wenn er das Gegenteil behauptete. Und genau diese Lügen sind es, weshalb Katies Vertraute Lee am liebsten loswerden würden. "Seine Lügen häufen sich und jede Woche kommt etwas Neues dazu. Alle fühlen sich angesichts der Situation hilflos und können nicht immer weiter versuchen, etwas zu ändern. Es ist ermüdend", betont der Insider. Die 47-Jährige schiebt derweil alle Sorgen beiseite und setzt alles daran, die Ehe funktionieren zu lassen.

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Instagram / katieprice Reality-TV-Bekanntheit Katie Price, März 2026

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Instagram / wesleeeandrews Katie Price und Lee Andrews, Januar 2026

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Instagram / wesleeeandrews Katie Price und ihr neuer Ehemann Lee