"Let's Dance"-Makeover: Ross Antony rasiert seinen Bart ab

Ross Antony (51) hat für seine Teilnahme bei Let's Dance eine große Veränderung vorgenommen. Der Schlagersänger, der aktuell in der Tanzshow gemeinsam mit seiner Partnerin Mariia Maksina (28) auf dem Parkett steht, hat sich von seinem Bart getrennt. Die komplette Rasur dokumentierte der Musiker in seiner Instagram-Story und überraschte damit seine Fans. In einem anschließenden Beitrag deutete Ross an, dass die optische Veränderung etwas mit seiner kommenden Performance zu tun haben könnte. "Die nackte Wahrheit wird bald ans Licht kommen – aber ihr müsst euch bis Sonntag gedulden, um herauszufinden, warum ich meinen Bart abrasiert habe", schrieb er zu dem Video seiner Verwandlung.

An seinen neuen Look muss sich der Entertainer selbst erst noch gewöhnen, wie er auf Instagram verriet. "Es ist immer noch wirklich sehr ungewohnt, morgens in den Spiegel zu schauen, aber ich sehe doch viel jünger aus", erklärte Ross. Ganz überzeugt von dem Make-over sei er allerdings noch nicht. "Ich bin ehrlich gesagt nicht der größte Fan vom Look ohne Bart", gestand der Sänger. Trotzdem freue er sich riesig auf die Reaktionen der Zuschauer am Sonntagabend. Seine Fans hingegen zeigten sich in den Kommentaren begeistert von der Veränderung und überhäuften ihn mit Komplimenten. "So haben wir dich damals bei Bro'Sis kennengelernt", schwärmte eine Userin. Ein weiterer Follower kommentierte: "Du siehst mindestens zehn Jahre jünger aus."

Erst vor wenigen Stunden lüftete RTL das Geheimnis um die kommenden Tänze der Stars. Für Ross und seine Tanzpartnerin Mariia Maksina wartet eine echte Herausforderung: In der vierten Show unter dem Motto "Idols Night" müssen alle Promis gleich zwei Tänze aufs Parkett bringen. Das Duo setzt dabei auf Drama pur und wird mit einem Tango zu "Poker Face" von Lady Gaga (39) alles geben. Ob der neue Look von Ross dabei eine besondere Rolle spielt, bleibt bis zum Auftritt offen. Zusätzlich müssen sich Ross und die anderen männlichen Kandidaten im "Girls vs. Boys"-Battle beweisen.

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Instagram / rossantonycom Ross Antony ohne Bart

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Instagram / rossantonycom Ross Antony lacht

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Getty Images Ross Antony und Mariia Maksina tanzen bei der Staffelpremiere von "Let's Dance" in Köln