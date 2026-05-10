Knossi und Lia üben Hochzeitstanz mit "Let's Dance"-Profi

In Köln bereiten sich Knossi (39) und seine Verlobte Lia Mitrou derzeit auf etwas Besonderes vor: Die beiden trainieren gemeinsam einen Hochzeitstanz – und haben sich dafür keine Geringere als Profitänzerin Isabel Edvardsson (43) als Lehrerin an die Seite geholt. Auf Instagram gewährte das Trio seinen Followern exklusive Einblicke in die Proben. Dabei wird klar, dass das Training alles andere als ein gemütliches Beisammensein ist. Isabel schlüpft in die Rolle der strengen Lehrerin und fordert volle Konzentration. Besonders ehrgeizig: Knossi kündigte sogar Hebefiguren in der Choreografie an.

Die Stimmung in der Tanzhalle schien dabei trotz allem ausgelassen zu sein. Lia machte keinen Hehl daraus, dass sie die Hebefiguren kaum erwarten kann – "Ich hab gesagt, ich will hochgehoben werden", ließ sie begeistert in der Instagram-Story wissen. Knossi seinerseits versprach, dass beim gemeinsamen Tanz alles "leicht" werden soll. Isabel gab sich davon unbeeindruckt und hielt die Gruppe auf Kurs, mit dem klaren Versprechen: "Es wird ein wunderschöner Tanz werden."

Isabel ist als Let's Dance-Profi einem breiten Publikum bekannt und gilt als eine der erfahrensten Tänzerinnen des deutschen Fernsehens. Sie ist seit vielen Jahren festes Mitglied der RTL-Tanzshow und hat dort schon zahlreiche Prominente zu beeindruckenden Auftritten geführt. Knossi, der eine goldene Hochzeitsregel hat, ist nicht nur als Moderator und Streamer bekannt, sondern hat auch schon Erfahrung mit dem Reality-TV-Format gesammelt. Für den gebürtigen Karlsruher, der schon bei seiner "Let's Dance"-Teilnahme zusammen mit Isabel tanzte, dürfte das gemeinsame Tanzprojekt mit Lia also auch alte Erinnerungen wecken.

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Imago Knossi und Lia Mitrou bei der 77. Bambi-Verleihung in München, November 2025

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Getty Images Knossi und Isabel Edvardsson tanzen beim Lascana Fashion Store Pre-Opening in Köln

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Imago Jens Knossalla aka Knossi mit seiner Verlobten Lia Mitrou im Juni 2025 in Berlin