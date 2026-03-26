Show vier: Das sind die Tänze der "Let's Dance"-Kandidaten

In der vierten Show von Let's Dance wartet eine besondere Herausforderung auf die Kandidaten: Sie müssen zum ersten Mal zwei Tänze an einem Abend auf das Parkett legen. Der Abend steht unter dem Motto "Idols night", bei dem die Paare zu Songs großer Musiklegenden performen werden. Joel Mattli und Malika Dzumaev (35) legen mit einem Jive zu "Hound Dog" von Elvis Presley (†42) los, während Betty Taube (31) mit Alexandru Ionel (31) zu Madonnas (67) Hit "La Isla Bonita" eine heiße Samba präsentieren wird, wie RTL bekanntgibt. Nadja Benaissa (43) und Vadim Garbuzov (38) greifen mit einem Cha-Cha-Cha zu "How Will I Know" von Whitney Houston (†48) nach den Jury-Punkten. Für Schlagzeuger Gustav Schäfer (37) und Anastasia Maruster steht ein gefühlvoller Contemporary zu "In the Air Tonight" von Phil Collins (75) auf dem Plan. Doch auch die übrigen Kandidaten bereiten sich auf echte Kultsongs vor – und hoffen, bei Jury und Publikum erneut zu punkten.

Schauspielerin Esther Schweins (55) schwebt mit Massimo Sinató (45) im Slowfox zu "The Shoop Shoop Song" von Cher (79) über das Parkett, während Influencerin Bianca Heinicke (33) gemeinsam mit Zsolt Sándor Cseke (38) im Slowfox zu Marilyn Monroes (†36) "I Want To Be Loved By You" antritt. Entertainer Ross Antony (51) und Mariia Maksina (28) setzen auf Drama pur im Tango zu "Poker Face" von Lady Gaga (39). Willi Banner (31) tanzt mit Patricija Ionel (31) einen kraftvollen Paso Doble zu "Let Me Entertain You" von Robbie Williams (52), und Milano will zusammen mit Marta Arndt (36) mit einem weiteren Paso Doble zu "We Will Rock You" von Freddie Mercury (†45) für Stadion-Feeling sorgen. Anna-Carina Woitschack (33) und Evgeny Vinokurov (35) schnüren für ihren Jive die Tanzschuhe zu "Hit Me Baby One More Time" von Britney Spears (44), während Jan Kittmann und Kathrin Menzinger (37) mit einem schnellen Quickstep zu Elton Johns (79) "I’m Still Standing" die Bühne rocken sollen.

Zusätzlich zu ihren Einzeltänzen treten die Promis in Show vier auch im beliebten "Girls vs. Boys"-Duell gegeneinander an – diesmal ohne Unterstützung ihrer Profitanzpartner. Joel, Gustav, Ross, Willi, Milano und Jan tanzen dabei zu einem Medley der Bruno Mars-Hits "Finesse", "24K Magic" und "Uptown Funk", während Betty, Nadja, Esther, Bianca und Anna-Carina zu den Beyoncé-Songs "Run the World", "Single Ladies" und "Crazy in Love" antreten. Nach dem Aus von Simon Gosejohann (50) und Ekaterina Leonova (38) in der vergangenen Woche ist der Konkurrenzkampf damit noch einmal enger geworden. Für die verbliebenen Promis geht es nun nicht nur darum, die strengen Blicke von Jorge González (58), Motsi Mabuse (44) und Joachim Llambi (61) zu bestehen, sondern sich auch innerhalb der Gruppe zu behaupten und ihren Platz im Wettbewerb zu sichern.

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RTL / Willi Weber Die Tanzpaare von "Let's Dance"

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RTL / Willi Weber Jorge González, Motsi Mabuse und Joachim Llambi bei "Let's Dance" 2026

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RTL / Willi Weber Simon Gosejohann und Ekaterina Leonova bei "Let's Dance" 2026