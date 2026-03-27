Marc-André ter Stegen und seine Freundin erwarten ein Baby

Marc-André ter Stegen (33) wird erneut Vater. Der Fußballtorwart verkündete die freudige Nachricht gemeinsam mit seiner Partnerin Ona Sellarès auf Instagram. Auf einem romantischen Schwarz-Weiß-Foto küssen sich die beiden innig, während die werdende Mutter ein Ultraschallbild in die Kamera hält. "Voller Liebe", schreibt Ona zu dem Beitrag, der bei den über 17 Millionen Followern des Nationalspielers für reichlich Begeisterung sorgte. Für Marc-André ist es bereits das dritte Kind, für das Paar jedoch das erste gemeinsame. Erst im Sommer 2025 hatte der 33-Jährige die Beziehung zu der Spanierin öffentlich gemacht.

Die Baby-News kommen nur ein Jahr nach Marc-Andrés Trennung von seiner Ehefrau Daniela, mit der er zwei gemeinsame Söhne hat. Im März 2025 gaben die beiden ihr Ehe-Aus bekannt. "Nach reiflicher Überlegung haben Dani und ich beschlossen, getrennte Wege zu gehen", erklärten sie damals in einem gemeinsamen Statement auf Instagram. Es habe sich um "keine einfache Entscheidung" gehandelt, beide seien jedoch der Ansicht, dass es der beste Schritt für sie sei. Ihr Ziel sei es, "das Beste für unsere Kinder zu tun und sicherzustellen, dass sie weiterhin ein liebevolles und stabiles Umfeld besitzen", hieß es weiter.

Seine Beziehung zu Ona hatte Marc-André im Sommer 2025 öffentlich gemacht. An ihrem Geburtstag widmete er der Spanierin einen liebevollen Instagram-Post: "Alles Gute zum Geburtstag, mein Schatz! Lass uns weiterhin gemeinsam Abenteuer erleben. Ich liebe dich", schrieb er damals. Schon wenige Monate nach dem Ehe-Aus zeigte der Fußballer zudem zwei romantische Aufnahmen bei Instagram und kommentierte sie mit dem katalanischen Wort "Junts" – zusammen. Privat bleibt der Kontakt zu Daniela jedoch trotzdem eng, weil beide ihren Alltag so organisieren, dass die Kinder im Mittelpunkt stehen.

Anzeige Anzeige

Instagram / onasellares Ona Sellarès und Marc-André ter Stegen, Dezember 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / onasellares Marc-André ter Stegen und Ona Sellarès, März 2026

Anzeige Anzeige

Instagram / mterstegen1 Ona Sellarès und Marc-André ter Stegen, November 2025

Anzeige