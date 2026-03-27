Morddrohungen: Verschärfte Sicherheit am "Harry Potter"-Set

Seit Schauspieler Paapa Essiedu als Professor Severus Snape für die neue "Harry Potter"-Serie von HBO besetzt wurde, häufen sich die Drohungen gegen ihn. Die Situation hat inzwischen ein solches Ausmaß erreicht, dass der Sender massive Sicherheitsmaßnahmen am Set ergriffen hat. HBO-Chef Casey Bloys verriet gegenüber Variety, dass das Studio die Reaktionen bereits im Vorfeld erwartet und entsprechende Vorkehrungen getroffen habe. "Bei allen Schauspielern in großen IP-Shows – und das ist offensichtlich eine davon, bei der man leidenschaftliche Fans und Menschen mit vielen Meinungen hat – kann es an manchen Stellen beängstigend werden", erklärte der Network-Boss. Der Cast und die Crew wurden mit Social-Media-Trainings auf den Umgang mit Hasskommentaren vorbereitet und ein ernstzunehmendes Sicherheitsteam wurde engagiert.

Die Schutzmaßnahmen waren offenbar dringend notwendig. Bloys bestätigte, dass man den Gegenwind antizipiert habe und versuche, so vorsichtig wie möglich zu sein. "Leider war es etwas, von dem wir dachten, dass es passieren könnte, und wir versuchen einfach, so sorgfältig wie möglich zu sein", so der HBO-Boss weiter. Die heftigen Reaktionen auf Paapas Casting entzündeten sich daran, dass die Rolle in den "Harry Potter"-Filmen von Alan Rickman (†69) als weiße Figur verkörpert wurde. Auch Jason Isaacs (62), der in den Filmen Lucius Malfoy spielte, meldete sich zu Wort und verteidigte Paapa. Der Schauspieler bezeichnete die Kritiker im Juli 2025 auf der Fan Expo Denver als rassistisch und lobte Paapa als "einen der besten Schauspieler", die er je gesehen habe.

Paapa selbst hatte zuvor gegenüber The Times erklärt, dass die Morddrohungen ihn emotional belasten würden. Trotz der massiven Anfeindungen hat der britische Schauspieler die Online-Drohungen bisher nicht zur Anzeige gebracht. Er begründete dies damit, dass es ihn nicht besser fühlen lassen würde, wenn ein 17-Jähriger für zwei Wochen ins Gefängnis käme, weil er ihm mit Mord gedroht habe.

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Getty Images Paapa Essiedu bei der National Theatre "Up Next" Gala in London

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Imago Alan Rickman in "Harry Potter and the Order of the Phoenix" als Severus Snape

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Getty Images Paapa Essiedu im Mai 2022