Wegen Snape-Rolle: Paapa Essiedu bekommt Morddrohungen

Paapa Essiedu hat sich erstmals ausführlich über die massiven Anfeindungen geäußert, die er seit seiner Besetzung als Severus Snape in der "Harry Potter"-Serie von HBO erlebt. Der britische Schauspieler berichtete gegenüber The Times von rassistischen Morddrohungen, die ihn seit der offiziellen Bekanntgabe seiner Rolle im April 2025 erreichen. "Man hat mir gesagt: 'Hör auf oder ich bringe dich um'", erzählte der 35-Jährige in dem Interview. Auf Instagram müsse er regelmäßig Nachrichten lesen, in denen ihm gedroht werde: "Ich komme zu deinem Haus und töte dich." Paapa gab zu, dass ihn die Situation emotional belaste. "Ich würde lügen, wenn ich sagen würde, dass es mich nicht emotional berührt", so der Schauspieler.

Trotz der Bedrohungen hat Paapa bislang keine Anzeige erstattet. "Ich glaube nicht, dass es mich wirklich besser fühlen lassen würde, wenn ein 17-jähriger Junge für zwei Wochen ins Gefängnis kommt, weil er gedroht hat, mich zu ermorden", erklärte er. Auch die Möglichkeit, sich einfach von sozialen Medien fernzuhalten, sei keine Lösung. "Aber selbst wenn man es erfolgreich ignoriert, bedeutet das nicht, dass es nicht passiert", sagte Paapa. Das Problem bleibe bestehen, zudem würden ihn Menschen anschreiben und fragen, ob es ihm gut gehe. Die Anfeindungen gegen den Schauspieler begannen, nachdem bekannt wurde, dass ein schwarzer Darsteller die Rolle des ursprünglich als weiß beschriebenen Charakters übernehmen wird.

Der Hass scheint Paapa jedoch nicht zu entmutigen, sondern vielmehr anzuspornen. "Der Missbrauch treibt mich an. Und er macht mich leidenschaftlicher, diesen Charakter zu meinem eigenen zu machen, weil ich daran denke, wie ich mich als Kind gefühlt habe", sagte er in dem Interview. Als Junge habe er sich vorgestellt, selbst in Hogwarts auf Besen zu fliegen. "Die Vorstellung, dass ein Kind wie ich sich in dieser Welt repräsentiert sehen kann? Das ist Motivation, sich nicht von jemandem einschüchtern zu lassen, der lieber hätte, dass ich sterbe, anstatt Arbeit zu machen, auf die ich wirklich stolz sein werde." Paapa, der als Fan der Bücher aufwuchs, übernimmt mit der Rolle eine zehnjährige Verpflichtung. Die Figur des Severus Snape wurde in den acht Harry Potter-Filmen von Alan Rickman (†69) verkörpert. Die HBO-Serie soll im kommenden Jahr erscheinen.

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Getty Images Paapa Essiedu im Februar 2023

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Imago Alan Rickman in "Harry Potter and the Order of the Phoenix" als Severus Snape

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