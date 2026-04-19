Ralph Fiennes überzeugt: Sie sollte Voldemort spielen

Ralph Fiennes (63) wird in der neuen Harry Potter-Serie von HBO nicht als Lord Voldemort zu sehen sein. Das stellte der Schauspieler jetzt in der "Claudia Winkleman Show" auf BBC klar: "Ich glaube, dieses Schiff ist abgefahren", sagte er mit einem Anflug von Wehmut über eine mögliche Rückkehr als "der, dessen Name nicht genannt werden darf". Statt die Hände in den Schoß zu legen, hat Ralph jedoch direkt einen eigenen Vorschlag für die Neubesetzung der Kultrolle parat – und der dürfte für einige Diskussionen sorgen: Tilda Swinton (65) soll es machen.

"Sie wurde irgendwo als mögliche Kandidatin erwähnt – und ich finde, sie wäre großartig", schwärmte Ralph in der BBC-Sendung von seiner Kollegin. Tatsächlich ist Tilda keine Unbekannte, wenn es um finstere Rollen geht: In "Die Chroniken von Narnia" verkörperte sie die eisige Weiße Hexe, bei Marvel den rätselhaften "Ancient One". Die beiden haben zudem bereits gemeinsam vor der Kamera gestanden, etwa in "Grand Budapest Hotel" oder "A Bigger Splash". Ein anderer Name hingegen ist bereits vom Tisch: Cillian Murphy (49) dementierte entsprechende Gerüchte unmissverständlich. "Ich bin es definitiv nicht. Können Sie das bitte zur Überschrift machen?", sagte er in einem Interview mit The Times.

Dass Ralph sich überhaupt so klar positioniert, ist bemerkenswert – schließlich war er nach dem Ende der originalen Filmreihe durchaus offen für eine Rückkehr gewesen. Als er damals gefragt wurde, ob er die Rolle noch einmal spielen würde, antwortete er: "Ja, ich würde das liebend gern tun." Doch aus einem Angebot wurde nie etwas. "Dann ist einfach nichts geschehen", so Ralph. Während im Hintergrund also noch offen ist, wer tatsächlich als Dunkler Lord in der Serie auftauchen wird, steht der Starttermin des Projekts bereits fest: Die neue "Harry Potter"-Serie soll am 25. Dezember 2026 an den Start gehen. In der neuen HBO-Serie, die jedes Buch in eine eigene Staffel verwandeln soll, taucht Voldemort erst nach und nach richtig auf – im ersten Teil ist er kaum mehr als ein Schatten. Die Rolle wird also womöglich erst in ein paar Jahren neu besetzt.

Anzeige Anzeige

United Archives GmbH / ActionPress Ralph Fiennes als Lord Voldemort in "Harry Potter und der Orden des Phönix"

Anzeige Anzeige

Getty Images Tilda Swinton bei der Chanel Haute Couture Show während der Paris Fashion Week, Januar 2026

Anzeige Anzeige

Getty Images Ralph Fiennes, Schauspieler, 2025