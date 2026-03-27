Nach 7 Monaten: Anna & Gerald Heiser sind zurück in Namibia

Anna Heiser (35) ist nach ihrem Umzug nach Polen erstmals wieder nach Namibia zurückgekehrt. Die Reise in ihr früheres Zuhause unternahm der Bauer sucht Frau-Star gemeinsam mit ihrem Ehemann Gerald Heiser (40) und den beiden gemeinsamen Kindern Leon und Alina. Auf Instagram teilte die Influencerin mit ihren Followern ein emotionales Video von der Reise und offenbarte, dass sie am Tag vor dem Abflug große Zweifel gehabt habe. "Auch wenn ich mich darauf gefreut habe, war die Angst groß. So groß, dass ich einen Tag vor dem Abflug auf dem Bett saß und geweint habe, weil sich innerlich alles in mir gegen das Packen gewehrt hat. Wir hatten beide Angst", schrieb die 35-Jährige zu dem Video.

Die Reise nach Namibia führte die Familie nach sieben Monaten zum ersten Mal als Besucher zurück in ihre alte Heimat. Die 24-stündige Anreise mit einem Zwischenstopp in Deutschland sei laut Anna gut verlaufen. "Unsere Zwerge haben es aber unglaublich gut mitgemacht", berichtete sie auf Instagram. Die Ankunft am Flughafen habe jedoch für ein emotionales Gefühlschaos gesorgt. Geralds Vater habe die Familie abgeholt und sie seien die gleiche Strecke wie früher gefahren – nur mit dem Unterschied, dass sie diesmal in der Mitte abbiegen mussten. "Alles war vertraut. Und gleichzeitig komplett fremd", beschrieb Anna ihre Empfindungen.

Anna und Gerald lernten sich 2017 bei "Bauer sucht Frau" kennen und heirateten ein Jahr später. Mehrere Jahre lebte das Paar auf einer Farm in Namibia, wo auch ihre beiden Kinder zur Welt kamen. Im vergangenen Jahr entschied sich die Familie jedoch für einen Neuanfang in Polen. Mit dem Umzug wollten sie ihre kriselnde Ehe retten und der drohenden Pleite der Farm in Namibia entfliehen. Am 3. April zeigt RTL die Sendung "Bauer sucht Frau – Gerald & Anna: Goodbye Namibia", für die die Familie fast ein Jahr lang auf ihrem Weg begleitet wurde. Anna kündigte an, ihren Followern in den kommenden Tagen weitere Einblicke in die Reise zu geben.

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Instagram / annaheiser Anna Heiser und Gerald Heiser, Dezember 2024

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Instagram / annaheiser Gerald und Anna Heiser mit ihren Kindern, Juli 2025

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Instagram / annaheiser Anna und Gerald Heiser im Oktober 2025 in Polen