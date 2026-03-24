Herzprobleme und Auszeit: Anna Heiser gibt ein Update

Anfang März kündigte Anna Heiser (35) eine Auszeit von Social Media an: Es sei Zeit, "die Notbremse zu ziehen". Denn in den letzten Jahren habe sie einiges durchgemacht. "Ich werde einfach nicht richtig gesund und merke, dass mein Körper mir gerade sehr deutlich zeigt, dass ich eine Pause brauche", schrieb die ehemalige Bauer sucht Frau-Kandidatin. Seitdem war es still auf ihrem Kanal – keine Updates, keine Einblicke in den Alltag. Nun hat sie sich zurückgemeldet und spricht offen darüber, was die vergangenen Jahre mit ihr gemacht haben. Dabei wird deutlich, dass hinter ihrer Auszeit mehr steckt als körperliche Erschöpfung: Beim letzten Check-up habe ihr Herz der Ärztin Sorgen gemacht.

Erste Untersuchungen seien ohne dramatisches Ergebnis verlaufen, doch die Situation bleibe unter ärztlicher Beobachtung – in den kommenden Monaten stünden weitere Kontrollen an, so Anna. Die gesundheitlichen Probleme kommen nicht aus dem Nichts. Im Februar 2025 hatten Anna und Gerald Heiser (40) schweren Herzens verkündet, die namibische Farm zu verkaufen und mit den gemeinsamen Kindern nach Polen zu ziehen. Ein Schritt, der notwendig war, aber auch schmerzhaft. Rückblickend sagte Anna: "Dieses Jahr hat uns an unsere Grenzen gebracht. Aber es hat uns nicht auseinandergerissen." Zuvor hatten beide, wie Anna betonte, "bis zur letzten Sekunde gekämpft" – für die Farm, für den Traum, für ihr Leben in Namibia. Dass der Körper nach Jahren unter solchem Druck irgendwann Signale sendet, überrascht wenig.

"Ich habe lange versucht, einfach weiterzumachen, stark zu sein und zu funktionieren – für meine Familie und für unser Leben", gesteht Anna. Diese erzwungene Pause habe sie zwar nicht geplant, aber dringend gebraucht. Und auch wenn sie noch keine Antworten auf alles hat, versuche sie, sich selbst mehr Zeit zu geben und Gefühle zuzulassen. An ihre Followerinnen und Follower richtet sie einen persönlichen Appell: "Ich möchte die Zeit nutzen, um mich untersuchen zu lassen, wieder zu Kräften zu kommen und einfach gesund zu werden. Passt gut auf euch auf und hört auf euren Körper, wenn er euch zeigt, dass es Zeit ist, einen Schritt zurückzugehen."

Anzeige Anzeige

Instagram / annaheiser Anna Heiser, TV-Star

Anzeige Anzeige

Instagram / annaheiser Gerald und Anna Heiser im September 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / annaheiser Gerald und Anna Heiser mit ihren Kindern, Juli 2025