"Angst": Anna und Gerald Heiser machen Urlaub in Namibia

Anna Heiser (35) und ihr Mann Gerald (40) werden sich wieder in den Flieger Richtung Namibia setzen – zum ersten Mal, seit sie ihre geliebte Farm dort verkauft und ihr Leben nach Polen verlegt haben. Die Realitystars reisen gemeinsam mit ihren Kindern in das Land, in dem ihre gemeinsame Geschichte begann und in dem sie sich ein Zuhause aufgebaut hatten. "Wir fliegen nach Namibia", schrieb Anna auf Instagram und beschrieb die anstehende Reise als Mischung aus großer Vorfreude und gleichzeitig bohrender Angst. "Es ist ein komisches Gefühl. Vorfreude und direkt dahinter Angst. Angst vor der Konfrontation mit der Vergangenheit. Wie wird es sein? Wie werden die Kinder reagieren?", lautet der Post.

Besonders die alte Farm, an der sie auf dem Weg eigentlich vorbeifahren müssten, ist für sie ein heikler Punkt. Sie schreibt: "Aber ich möchte es nicht. Ich kann es nicht, weder den Kindern zuliebe noch mir selbst. Es tut noch zu sehr weh." Gerald sieht das anders, er würde den früheren Lebensmittelpunkt gern noch einmal besuchen, was Anna nach eigenen Worten "vollkommen" verstehen kann. Trotzdem ist für sie klar: Der Schmerz sitzt noch zu tief. Gleichzeitig betont sie, wie sehr sie sich darauf freut, Freunde und Familie wiederzusehen und die besondere Atmosphäre des Landes zu spüren: "Diese namibische Luft einzuatmen, die nach Staub, Savanne und Erinnerungen riecht."

Vor wenigen Monaten hatte Anna offen über ihren Neuanfang in Polen gesprochen und betont, wie gut der Familie die Veränderung tat. In einem emotionalen Instagram-Post schrieb sie damals: "Heilungsprozess. Wir bekommen so viele Nachrichten von euch, in denen ihr schreibt, dass wir 'aufblühen'." Sie schilderte, dass sie und ihr Mann lange Zeit gar nicht bemerkt hätten, wie sehr sie das alte Leben auf der Farm schleichend belastet hatte. "Wir haben selbst gar nicht bemerkt, wie sehr uns die Farm, der ständige Stress und der fehlende Einfluss auf all die Geschehnisse dort Schritt für Schritt kaputtgemacht haben", gab die Influencerin zu.

Instagram / annaheiser Gerald und Anna Heiser, TV-Bekanntheiten, mit ihren Kindern

Instagram / annaheiser Anna und Gerald Heiser, Januar 2025

Instagram / annaheiser Anna Heiser, Influencerin