Überraschung nach Umzug: Gerald Heiser hat Wurzeln in Polen

Anna Heiser (35) und Gerald Heiser (40) haben nach ihrem Umzug von Namibia nach Polen eine erstaunliche Entdeckung gemacht, die sie tief berührt. Die Reality-TV-Stars stellten nämlich fest, dass Geralds Vorfahre aus Polen stammt – genauer gesagt aus Prabuty, einer Stadt, die nur rund 100 Kilometer von ihrem jetzigen Zuhause in Danzig entfernt liegt. Ein etwa 200 Jahre altes Ölgemälde, das Gerald aus Namibia mit nach Polen gebracht hat, zeigt seinen Vorfahren Karl August Theophilius, der in Prabuty geboren wurde. "Wir ziehen nach Polen und denken dabei, unsere Welt würde zusammenbrechen. Dann erst vor zwei Tagen entdecken wir, dass Geralds Vorfahre nur etwa 100 Kilometer von unserem jetzigen Zuhause entfernt geboren wurde. Fast 200 Jahre später hängt sein Porträt wieder hier", schreibt Anna in einem Instagram-Post am Sonntag.

Die zweifache Mutter zeigt sich tief bewegt von der Erkenntnis, dass Gerald mit seinem Umzug nach Polen möglicherweise unbewusst in die Heimat seiner Vorfahren zurückgekehrt ist. "Ohne zu spirituell zu klingen - irgendwie fühlt sich das größer an als nur ein Zufall. Als hätte diese Geschichte einfach gewartet. Einen Kreis gedreht", erklärt die gebürtige Polin, wie Tag24 berichtet. Das Paar plant nun, bald nach Prabuty zu fahren und dort auf Spurensuche zu gehen, um mehr über Geralds Wurzeln herauszufinden. "Mal sehen, was wir dort noch finden", freut sich Anna bereits auf das bevorstehende Abenteuer.

Anna und Gerald mussten Namibia vor einigen Monaten aufgrund anhaltender Geldsorgen verlassen und ihre Farm verkaufen. Mit ihren beiden Kindern Leon und Alina wagten sie daraufhin den Neuanfang in Annas Heimat Polen. Während die Anfangszeit für die Familie nicht einfach war, scheint sich Gerald mittlerweile gut eingelebt zu haben. Die überraschende Entdeckung über seine familiären Wurzeln könnte dem Farmer aus Namibia nun das Gefühl geben, dass sich sein Schicksal doch gefügt hat und er genau dort gelandet ist, wo er hingehört.

Instagram / annaheiser Familie Heiser in Namibia

Instagram / annaheiser Anna Heiser und Gerald Heiser, Dezember 2024

Instagram / annaheiser Gerald und Anna Heiser, TV-Bekanntheiten, mit ihren Kindern