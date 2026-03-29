"Angst": Anna und Gerald Heiser besuchen alte Farm nicht

Anna Heiser (35) und Gerald Heiser (40) sind derzeit zu Besuch in Namibia, wo die beiden bis vor Kurzem noch ihre Farm betrieben haben. Das Realitystarpaar, das durch Bauer sucht Frau bekannt wurde, hat sich vor ihrem Umzug nach Polen von der Farm Kehoro getrennt und ein neues Leben in Europa begonnen. Während ihrer Reise in das afrikanische Land kamen die beiden an ihrer alten Farm vorbei – entschieden sich aber bewusst dagegen, das Anwesen noch einmal zu besuchen. In einem emotionalen Instagram-Video erklärte Anna nun die Gründe für diese schwierige Entscheidung und offenbarte, dass vor allem die Angst vor den aufkommenden Gefühlen sie davon abgehalten habe.

"Mein Mann hat lange überlegt, ob wir, oder eher er, hinfahren soll. Ob wir noch einmal durch das Tor gehen. Noch einmal sehen, wie alles jetzt aussieht. Aber wir hatten Angst", schrieb Anna auf Instagram. Die Influencerin beschrieb, dass sie und Geralds Vater sich vor allem um Gerald Sorgen gemacht hätten. "Angst davor, was es mit uns macht. Angst, dass all das wieder hochkommt, was wir eigentlich schon loslassen wollten", erklärte die 35-Jährige weiter. Für das Paar bedeute Abschließen in diesem Fall nicht, noch einmal zurückzukehren, sondern bewusst wegzubleiben. "Kehoro war nicht einfach nur ein Ort. Es war ein Kapitel unseres Lebens. Ein Kapitel voller Träume, Hoffnung, aber auch Zweifel", teilte sie mit.

Anna gestand in ihrem Beitrag auch, dass neben der Dankbarkeit für die gemeinsamen Jahre auf der Farm auch andere Gefühle da seien. "Ich bin dankbar für alles, was wir dort hatten. Für die ersten Jahre unserer Kinder. Für alles, was uns geprägt hat. Und trotzdem ist da auch Wut", schrieb sie. Die Farm habe ihnen am Ende nicht das geben können, was sie sich erhofft hätten. "Es fühlt sich an wie Trauer. Und vielleicht gehört genau das dazu, dass man all diese Gefühle durchlebt und dass sie alle ihre Berechtigung haben. Es ist okay", erklärte Anna. Die Reise nach Namibia unternahmen Anna und Gerald gemeinsam mit ihren beiden Kindern. Bereits vor Kurzem gab Anna emotionale Einblicke und beschrieb offen, wie schwer ihr die Vorbereitung fiel und wie groß die innere Anspannung war. Und die hat sich nun entladen. Am 3. April zeigt RTL die Sendung "Bauer sucht Frau – Gerald & Anna: Goodbye Namibia".

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Instagram / annaheiser Anna und Gerald Heiser auf Reise, 2026

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Instagram / annaheiser Gerald und Anna Heiser im September 2025

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Instagram / annaheiser Gerald und Anna Heiser mit ihren Kindern, Juli 2025