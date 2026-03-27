Nach Musikkarriere: Bushido versucht sich an Busführerschein

Bushido (47) hat sein letztes Konzert gegeben und seine Rapkarriere offiziell beendet – jetzt steht für den Musiker ein ungewöhnliches neues Projekt an: Seit dieser Woche drückt der 47-Jährige wieder die Schulbank, denn er will den Transporter- und Busführerschein der Klasse D machen. Wie er gemeinsam mit seiner Frau Anna-Maria Ferchichi (44) auf Instagram verriet, liegt der Grund in der stetig wachsenden Familie. Mit sieben Kindern und möglicherweise bis zu zwei weiteren, die über Leihmütter in den USA erwartet werden, sind die Ferchichis bei Reisen mittlerweile auf zwei Mercedes V-Klassen oder sogar drei normale Autos angewiesen. Das sei nicht nur teuer, sondern auch aufwendig, da drei Personen fahren müssen.

Um künftig entspannter unterwegs zu sein, plant die Familie die Anschaffung eines eigenen Reisebusses, den Bushido dann persönlich steuern will. Besonders für Urlaubsfahrten nach Italien, die die Großfamilie regelmäßig unternimmt, soll der Bus eine deutliche Erleichterung bringen. Nachdem der Rapper am 12. März 2026 mit seinem Abschlusskonzert in Stuttgart das Mikrofon endgültig zur Seite gelegt hat, füllt er seine Zeit nun mit anderen Dingen. Sein letztes Album ist bereits aufgenommen, wurde aber auf unbestimmte Zeit verschoben und soll zu einem späteren Zeitpunkt erscheinen.

Seit der Rückkehr der Familie nach Deutschland hat Bushido, der mit bürgerlichem Namen Anis Ferchichi heißt, mehr Verantwortung im Haushalt übernommen und kümmert sich um Kochen, Waschen und die Betreuung der Kinder. Neben dem wöchentlichen Podcast mit Anna-Maria hat sich der Ex-Rapper auch ein neues Hobby zugelegt: Seit Kurzem baut er Lego-Modelle, in die er bereits ein kleines Vermögen investiert hat. Auch in diese neue Leidenschaft, die er mit einigen seiner Kinder teilt, gibt der Ex-Rapper auf Social Media immer wieder Einblicke.

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Imago Bushido beim Jubiläum "30 Jahre RTL Exclusiv" an Bord der Mein Schiff 7 im Hamburger Hafen, 27.09.2024

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Instagram / anna_maria_ferchichi Anna-Maria Ferchichi und Bushido, Februar 2026

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Instagram / anna_maria_ferchichi Bushido, Anna-Maria Ferchichi und ihre Familie im Thailand-Urlaub