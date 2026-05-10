Mit 12: Anna-Maria Ferchichis Töchter dürfen sich schminken

Anna-Maria Ferchichi (44) hat eine klare Meinung zum Thema Schminken bei Kindern: Verbote sind ihre Sache nicht. Die Influencerin und Mutter von acht Kindern erlaubt ihren Töchtern – zwölf und dreizehn Jahre alt – sich nach Lust und Laune zu schminken. Beim Launch-Event der "Doctor Mi Longevity Collection" in Kooperation mit HSE verriet sie gegenüber Bunte sogar lachend, dass sie den beiden gerade eigene Schminktische bestellt hat.

Dass die Mädchen ständig neue Make-up-Produkte in die Hände bekommen, liegt auch an Anna-Marias Beruf. Als Influencerin schicken ihr Marken regelmäßig ihre Produkte zu, und die Töchter langen dabei beherzt zu. "Wenn Pakete zuhause ankommen, werden sie mit einer Selbstverständlichkeit aufgepackt und verteilt", erklärte sie gegenüber Bunte.de. Ihr ist das dabei keineswegs ein Dorn im Auge: "Für mich ist das völlig in Ordnung, sie übertreiben es nicht, es ist dezent. Ich finde, sie sollen sich ausleben. Ich möchte das nicht unterdrücken." Und auch Ehemann Bushido (47), mit dem sie insgesamt acht Kinder großzieht, nehme das Ganze entspannt: Er sehe es "mit Humor".

Ihre eigene Kindheit verlief in Sachen Schminke ganz anders. "Ich bin selbst so groß geworden, dass wir uns nicht schminken durften", erzählte Anna-Maria. Besonders lebhaft erinnert sie sich an die Konflikte zwischen ihrem Vater und einer ihrer Schwestern, die sich damit nicht abfinden wollte. Anna-Maria selbst hielt sich aus den Auseinandersetzungen heraus – und griff erst mit 18 Jahren zum ersten Mal zu Make-up. Ihre berühmteste Schwester ist übrigens Popsängerin Sarah Connor (45). Privat läuft es bei Anna-Maria und Bushido derzeit gut: Das Paar, das gemeinsam den Podcast "Im Bett mit Anna-Maria und Anis Ferchichi" betreibt, sorgte zuletzt mit einer großzügigen Geste gegenüber ihrer langjährigen Nanny für Aufsehen.

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Imago Anna-Maria Ferchichi beim 30 Jahre RTL Exclusiv-Jubiläumsevent in Hamburg

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Instagram / anna_maria_ferchichi Bushido und Anna-Maria Ferchichi mit ihren Kindern, Januar 2026

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Instagram / anna_maria_ferchichi Anna-Maria Ferchichi, Februar 2026

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