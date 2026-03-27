Nackt ins Liebesglück: "Naked Attraction" kehrt zurück

Die umstrittene Nackt-Datingshow "Naked Attraction - Dating hautnah" kehrt zurück ins deutsche Fernsehen. Ab dem 15. April 2026 zeigt RTLZWEI um 22:15 Uhr neue Folgen des Reality-Formats, das in der Vergangenheit bereits für viel Aufmerksamkeit und Diskussionen gesorgt hatte. Als Moderator führt Julian Stoeckel (39) durch die Sendung, der sich selbst als "Professor der Liebe" bezeichnet und das ungewöhnliche Dating-Experiment begleitet. Parallel zur Ausstrahlung im Free-TV wird die Show auch auf der Streaming-Plattform RTL+ verfügbar sein. Wie Quotenmeter berichtet, stehen zum Auftakt Tänzerin Alyssa und Wikinger-Fan Thomas vor der schwierigen Aufgabe, ihre Dates allein nach dem ersten Eindruck auszuwählen.

Bei "Naked Attraction" müssen sich die Teilnehmer komplett auf ihren ersten visuellen Eindruck verlassen, wenn sie aus mehreren nackten Kandidaten ihr Date auswählen. In jeder Runde wird dabei Stück für Stück mehr von den Bewerbern gezeigt, bis am Ende nur noch eine Person übrig bleibt. Mit dieser geht es dann auf ein erstes Date, bei dem sich zeigt, ob aus der rein äußerlichen Anziehung mehr entstehen kann. Zum Auftakt der neuen Staffel sind die Tänzerin Alyssa und der Wikinger-Fan Thomas dabei. Alyssa sucht nach längerer Zeit wieder nach einer festen Beziehung, während Thomas sich eine abenteuerlustige Partnerin wünscht.

Julian ist seit Jahren ein bekanntes Gesicht in der deutschen Reality-TV-Landschaft. Der 1987 geborene Designer und Schauspieler machte sich durch seine Teilnahme an verschiedenen Formaten einen Namen und ist für seine offene und direkte Art bekannt. Mit seiner neuen Rolle als Moderator von "Naked Attraction" übernimmt er nun erstmals die Führung durch eine Datingshow, bei der es vor allem um Ehrlichkeit und das Ablegen jeglicher Hüllen geht. Das Format stammt ursprünglich aus Großbritannien und fand bereits bei der ersten Version in Deutschland vor allem im späten Abendprogramm seine Zielgruppe.

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Imago Julian F.M. Stoeckel bei der 25. Lambertz Monday Night in den MMC Studios, Köln, Februar 2026

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Imago Julian F. M. Stoeckel, 2025

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ActionPress / Wehnert, Matthias Julian Stoeckel, Entertainer