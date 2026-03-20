Goldig: Mirja du Mont strahlt bei Aktion für den guten Zweck

Mirja du Mont (50) und Julian F. M. Stoeckel (39) haben in Hamburg die Ostersaison eingeläutet – und dabei tatkräftig für den guten Zweck geworben. Die Schauspielerin sorgte am Mittwoch im Elbe Einkaufszentrum mit einem goldenen Hasenmobil für Aufsehen, während der Entertainer am Donnerstag in der Europa Passage alle Blicke auf sich zog. Beide Promis unterstützten dabei eine Charity-Aktion, bei der 5.000 Lindt-Goldhasen gegen Spenden abgegeben wurden, wie Tag24 berichtet.

Der gesamte Erlös kommt Kinder- und Jugendprojekten der "Budnianer Hilfe" sowie dem Verein "Hörer helfen Kindern" von Radio Hamburg zugute. Mirja, die ihre Teilnahme im diesjährigen Dschungelcamp mittlerweile bereut, zeigte sich begeistert von der Aktion und betonte, dass sie diese "sehr gerne" unterstütze. "Dass wir hier mit Schokohasen Gutes tun können, um gemeinsam Kinder- und Jugendprojekte zu unterstützen, ist einfach supersüß", erklärte das Model.

Julian, der bereits seit vielen Jahren bei der Charity-Aktion dabei ist und dafür jedes Mal extra aus Berlin anreist, verwies auf ein Zitat seiner Entdeckerin Witta Pohl: "Es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Also muss man seine Berühmtheit und seinen Status dafür nutzen, um auf Missstände aufmerksam zu machen. Und da kann ich mal einen kleinen Beitrag meiner Person dazu leisten." Neben dem Realitystar waren am Donnerstag auch Sandra Quadflieg, DJ Kai Schwarz und Tetje Mierendorf (53) in der Europa Passage dabei.

Anzeige Anzeige

Imago Mirja du Mont bei der Lind Charity Aktion "Ostern mit Herz" im Elbe Einkaufszentrum, Hamburg, März 2026

Anzeige Anzeige

Imago Marcel Damaschke und Julian F.M. Stoeckel in der Europa Passage Hamburg, März 2026

Anzeige Anzeige

RTL Mirja du Mont nach ihrem Dschungelcamp-Exit