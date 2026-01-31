Julian Stoeckels Dschungelparty feiert 10-jähriges Jubiläum

Zehn Jahre Dschungelparty – und Julian Stoeckel (38) lässt es erneut krachen! Pünktlich zum Start der neuen Staffel von "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" hat der Reality-TV-Star in Berlin wieder zur großen Camp-Sause geladen. In einer Location voller Kameras, Blitzlicht und lauter Musik tummelten sich zahlreiche bekannte TV-Gesichter, um gemeinsam den Staffelauftakt zu feiern. Gegenüber Promiflash plauderte Julian am Rande des Events darüber, wie viel Planung wirklich hinter seiner legendären Partyreihe steckt – und überraschte mit einem ziemlich kurzen Vorlauf.

Denn statt monatelang zu schuften, beginnt der Entertainer nach eigenen Angaben erst im Herbst: "Der Witz ist, die Leute glauben immer, dass ich dafür sechs Jahre brauche, das zu organisieren. Ich fange im November an", erklärte er. Möglich sei das vor allem durch seine vielen Kontakte in der Medien- und Eventwelt. Er investiere "viel Geld, Zeit und Kraft" in funktionierende Netzwerke, sagte Julian weiter – schließlich sei das Networking "das A und O für jeden, der auf lange Sicht erfolgreich selbstständig sein will". Wenn er Sponsoren brauche, greife er einfach zum Handy: "Ich habe meine Netzwerke, rufe die an und sage bei Burger King, bei Edeka, ich möchte das machen, und das und das und das und das und das. Macht ihr mit?" Wie viel Geld am Ende in so einer Nacht steckt, behält er lieber für sich. "Man spricht natürlich nicht über Geld, weil ich will doch nicht, dass die ganzen eifersüchtigen Leute gierig von den Tischen fliegen. Das geht natürlich nicht", betonte er gegenüber Promiflash.

Für Julian ist die Dschungelparty längst mehr als nur ein PR-Termin – sie ist sein ganz persönliches Ritual. Der Designer knüpft mit der Sause jedes Jahr an seine eigenen Erinnerungen an das Camp an, schließlich war er selbst schon Teil der Kultshow und hat dort einige seiner liebsten TV-Momente erlebt. Aus den einstigen Mitcampern und TV-Kollegen sind über die Jahre Kontakte geworden, die er sorgfältig pflegt und immer wieder auf seinen Events zusammenbringt. So entsteht bei seiner Jubiläumsfeier eine Mischung aus Wiedersehen, Branchentreff und privatem Klassentreffen, bei dem Julian als Gastgeber sichtbar aufblüht und genau die Stimmung schafft, die seine Partys inzwischen so unverwechselbar machen.

