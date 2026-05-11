Babynews: Eugenie vertraut König Charles erst nach Zaras Rat

Prinzessin Eugenie (36) sorgt mit ihren süßen Babynews für Gesprächsstoff im Königshaus. Die 36-Jährige erwartet gemeinsam mit ihrem Mann Jack Brooksbank (40) ihr drittes Kind, das im Sommer zur Welt kommen soll. Doch bis ihr Onkel König Charles III. (77) offiziell davon erfuhr, musste sie offenbar erst einen kleinen Schubs aus der Familie bekommen. Wie die Zeitung Mail on Sunday berichtet, war Eugenie zunächst unsicher, wie die Neuigkeit im Palast angesichts der jüngsten Schlagzeilen um ihre Eltern Sarah Ferguson (66) und Andrew Mountbatten-Windsor (66) ankommen würde. Nähe und Vertrauen spielten deshalb eine große Rolle.

Dem Bericht zufolge gehörte Zara Tindall (44) zu den wenigen Eingeweihten, bevor der Palast eine offizielle Mitteilung formulierte. Die Sportlerin soll Eugenie überzeugt haben, ihrem Onkel in einem ganz persönlichen Rahmen von dem neuen Baby zu erzählen. Die Prinzessin habe sich daraufhin für einen ungewöhnlich privaten Weg entschieden: Über eine Osterkarte, der sie einen Brief beilegte, soll sie Charles die frohe Botschaft überbracht haben. "Sie und Jack waren ziemlich überrascht von der herzlichen Reaktion des Palastes", erklärt ein Insider der Mail on Sunday. Erst nachdem der Monarch informiert war, folgte am 4. Mai das offizielle Statement aus dem Buckingham-Palast, in dem es hieß, Eugenie und Jack seien sehr glücklich über ihr drittes gemeinsames Kind und auch der König sei über den weiteren Nachwuchs in der Familie hocherfreut. Parallel dazu machte Eugenie die News auch auf Instagram öffentlich: Dort postete sie ein Foto ihrer Söhne August und Ernest, wie sie eine Ultraschallaufnahme bestaunen, dazu schrieb sie schlicht: "Baby Brooksbank kommt 2026!"

Die Verbindung zwischen Eugenie und Zara gilt als eine der engsten innerhalb der jüngeren Windsor-Generation. Beide sind Enkelinnen von Queen Elizabeth II. (†96) und wuchsen über viele Jahre hinweg in einem familiären Umfeld auf, das sie regelmäßig zusammenbrachte. Ihre Beziehung zeigt sich besonders in gemeinsamen Auftritten bei Events wie dem Cheltenham Festival oder Royal Ascot, wo sie häufig vertraut miteinander auftreten. Ein prägendes Zeichen ihrer Nähe war die gemeinsame Doppeltaufe ihrer Söhne Lucas und August im November 2021 – ein Novum im britischen Königshaus.

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Collage: Getty Images, Getty Images Collage: Eugenie teilte König Charles III. ihre Babynews mit

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Getty Images Jack Brooksbank und Prinzessin Eugenie, Juni 2024

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Getty Images Zara Tindall, Prinzessin Eugenie und Natalie Pinkham, Cheltenham Festival, 2025