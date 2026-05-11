Milano hat im "Let's Dance"-Training sechs Kilo abgenommen

Rapper Milano (27) hat nicht nur seinen Platz im Viertelfinale von Let's Dance gesichert, sondern in den vergangenen Wochen auch seinen Körper deutlich verändert. Sechs Kilogramm hat der 27-Jährige seit Beginn der RTL-Tanzshow abgenommen – und auch sein Sixpack lässt sich mittlerweile sehen. Gemeinsam mit Profitänzerin Marta Arndt (36) kämpft er in der zehnten Show der Staffel am kommenden Freitag gegen Ross Antony (51), Anna-Carina Woitschack (33), Joel Mattli (32) und Jan Kittmann um den Einzug ins Halbfinale.

Nach der neunten Show, in der alle Stars ihre persönlichen "Magic Moments" vertanzten, zog Milano im Interview mit spot on news ein emotionales Fazit. "Abgesehen davon, dass meine Knie nicht mehr mitmachen, bin ich extrem glücklich", erklärte er und schwärmte von der gemeinsamen Leistung mit Marta: "Wir haben zum zweiten Mal überhaupt 30 Punkte bekommen. Es geht für uns weiter, das heißt, wir dürfen das nächste Woche noch mal erleben." Trotz der körperlichen Beschwerden will er nicht aufgeben. Sein Plan für die neue Trainingswoche: "Mit Training einfach weitermachen und so tun, als hätte man keine Schmerzen. Mittlerweile ist man daran gewöhnt und das gehört dazu. Wir sind jetzt seit zehn Wochen dabei und es tut weh, wir schwitzen und manchmal weinen wir, aber das ist 'Let's Dance' und das macht es irgendwie auch noch schöner."

Die Tanzshow hat bei Milano offenbar eine echte Leidenschaft entfacht. Er kündigte an, das Tanzen auch nach der Sendung in sein Bühnenprogramm zu integrieren – auf seiner bevorstehenden Tour sollen auf jedem Konzert Choreografien zu sehen sein. Marta sei bereits eingeweiht. Auch die Zusammenarbeit mit seiner Profitänzerin möchte er nicht missen. "Marta und ich trainieren jetzt seit zehn Wochen zusammen, aber man hat wirklich das Gefühl, dass wir uns schon seit über zehn Jahren kennen", sagte er. Die beiden verbinde eine echte Chemie. In der diesjährigen Staffel hatte Milano sich bereits durch mehrere knappe Situationen gekämpft – zuletzt musste er in der neunten Show gemeinsam mit Gustav Schäfer (37) und Joel um den Verbleib zittern, ehe Gustav ausschied.

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