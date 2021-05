Boy George (59) muss einen schweren Verlust verkraften: Sein langjähriger Freund und Kollege Nick Kamen ist am Dienstag im Alter von 59 Jahren verstorben. 2018 hatte der Musiker öffentlich gemacht, dass er an Krebs leidet und sich einer Chemotherapie unterziehen wird. Ob die Tumorerkrankung zu seinem Tod führte, ist bislang noch nicht offiziell bestätigt. Im Netz ist die Trauer um das Male-Model groß. Auch Boy George nahm nun mit einem rührenden Post Abschied.

Auf Instagram veröffentlichte der "Everything I Own"-Interpret ein Bild, das ihn gemeinsam mit Nick zeigt. "Ruhe in Frieden schönster und süßester Mann der Welt", schrieb er an den Sänger, der mit bürgerlichem Namen Ivor Neville Kamen heißt. Boy George schlossen sich schnell weitere Künstler an und widmeten Nick ebenfalls liebevolle Worte. "Er war einer der liebevollsten und zärtlichsten Männer, die ich je getroffen habe", kommentierte beispielsweise John Taylor, der Bassist der britischen Band Duran Duran.

Nick wurde in den 1980er-Jahren durch einen Werbespot der Jeansmarke Levis bekannt und schnell zum Frauenschwarm. Sein Herz soll damals aber niemand Geringeres als die Pop-Queen Madonna (62) erobert haben – sie selbst bestritt dies allerdings stets. 1986 produzierten die beiden einen gemeinsamen Song. Zu diesem Zeitpunkt schwärmte Madonna in einem BBC-Interview, dass sie von Nicks schöner Stimme und seinem Charisma sehr inspiriert sei.

Getty Images Boy George, Sänger

Getty Images Boy George im Oktober 2019 in New York City

Getty Images Madonna bei den Grammy Awards, 2015

