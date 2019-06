Ein vielversprechendes Kino-Spektakel! Erst vergangenen Monat wurde publik, dass das Leben des Erfolgsmusikers Boy George (58) verfilmt werden soll. Etliche männliche Schauspieler sollen bereits im Gespräch für die außergewöhnliche Rolle sein. Doch der DJ selbst hat bereits genaue Vorstellungen davon, wer ihn verkörpern soll – und dabei handelt es sich tatsächlich um eine junge Dame: Sophie Turner (23) wäre seiner Meinung nach die ideale Besetzung!

Im Interview mit der britischen Vogue erklärte Boy kürzlich: “Es gab bereits einige sehr interessante Vorschläge, wer mich spielen könnte. Einer der besten Vorschläge war Sophie Turner", berichtete der Brite und führte weiter aus: "Die Leute werden sagen: ‘Sie kann dich nicht spielen, weil sie eine Frau ist’, aber als ich 17 Jahre alt war, hätte ich es geliebt, sie zu sein.”

Sophie erfuhr schnell von Boys ausgefallener Idee – und ließ ihn bereits via Twitter wissen: “Ich bin SO dabei, Boy George.” Die Rollenvergabe ist aber noch nicht in trockenen Tüchern. Was würdet ihr davon halten, wenn die Game of Thrones-Beauty den Sänger tatsächlich verkörpert? Stimmt ab!

Getty Images Sophie Turner, Filmstar

Getty Images Boy George auf der "Rocketman"-Premiere in London

Getty Images Sophie Turner bei den Billboard Music Awards 2019

