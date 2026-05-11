Das überraschende Ehe-Geheimnis von Rita Wilson & Tom Hanks

38 Jahre Ehe mit Hollywoodstar Tom Hanks (69) – und das Geheimnis dahinter ist überraschend simpel. Schauspielerin und Sängerin Rita Wilson (69) hat dem Magazin People nun exklusiv verraten, was ihre langjährige Beziehung zusammenhält: ein gemeinsames Badezimmer. "Da lädt man alles ab", erklärt sie. "Da erzählt man sich, wie der Tag war. Man lacht über das, was man so macht. Morgens denkt man: 'Was machst du heute? Wo wirst du sein? Toll, ich möchte, dass du da bist.'" Rita gibt zu, dass das zwar witzig klingt – aber "wirklich wahr" ist. So bleibe der Austausch lebendig und die Verbindung stark.

Doch das geteilte Bad ist nicht der einzige Pfeiler ihrer Ehe. Für Rita sind gemeinsame Werte ebenso entscheidend: "Man muss dem anderen die Dinge mitteilen können, die sich im Leben verändern – aber auch die Dinge, die gleich bleiben, damit man immer gemeinsam zum Wohl des anderen arbeitet." Außerdem schwört die Schauspielerin auf eine weitere Regel, die sie früh verinnerlicht hat: "Man geht nie wütend ins Bett." Und weiter: "Man will nicht mit diesem schwebenden Gefühl aufwachen. Also, was auch immer es ist: Löst es, bevor ihr schlafen geht." Ihre Ehe mit Tom – oder "110 Hundejahre" in Hollywood, wie sie scherzhaft sagt – thematisiert sie auch auf ihrem neuen Album "Sound of a Woman", das am 1. Mai erschienen ist. Darauf widmet sie dem gemeinsamen Lebensweg den Country-Song "Marriage". "Eine Minute liebst du ihn, in der nächsten wünschst du dir, er würde sterben / Manchmal wäre Gehen einfacher als Bleiben", singt sie dort.

Rita und Tom lernten sich 1981 am Set der ABC-Sitcom "Bosom Buddies" kennen. Jahre später fanden sie wieder zueinander, 1986 wurden sie als Paar öffentlich, und 1988 heirateten sie. Gemeinsam haben sie zwei Söhne: Chet und Truman. Außerdem ist Rita Stiefmutter von Toms beiden älteren Kindern Colin und E.A. Über ihre jahrzehntelange Verbindung sagt Rita: "Ich schaue meinen Mann an und sehe ihn noch immer so, wie wir mit 20 waren. Aber gleichzeitig weiß ich, dass wir das nicht mehr sind – und ich bin so dankbar für diesen riesigen Abschnitt Zeit, den wir miteinander hatten."

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Getty Images Tom Hanks und Rita Wilson, Oktober 2024

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Getty Images Tom Hanks mit Rita Wilson, Truman und Elizabeth Hanks bei den Oscars 2020

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Instagram / ritawilson Tom Hanks und Rita Wilson, Hollywood-Paar