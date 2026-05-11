Nach Cyber-Attacke: Amira Aly hat Angst um ihr Bankkonto

Amira Aly (33) ist Opfer einer perfiden Betrugsmasche geworden. Die Moderatorin schilderte ihren Followern auf Instagram in einem Video, wie sie nach einem Festivalbesuch in Hannover mit ihrer Mutter am Wochenende kurz vor Mitternacht eine SMS erhielt, die scheinbar von ihrem Kreditkartenanbieter stammte. Darin wurde eine angebliche Zahlung von 9.500 Euro an ein Kryptounternehmen gemeldet. Da die Nachricht im offiziellen Chatverlauf erschien, rief Amira die angegebene Nummer zurück – und fiel damit auf einen professionellen Betrüger herein, der sich als Mitarbeiter einer "IT-Forensik-Abteilung" ausgab. Der falsche Mitarbeiter behauptete, ihr Handy sei gehackt worden und eine polnische IP-Adresse greife auf ihre Daten zu – der Beginn einer Tortur, wie sich herausstellen sollte.

Als Amira misstrauisch wurde, manipulierte der Betrüger sie dazu, ihr Online-Banking zu sperren – angeblich um den Hacker auszusperren. "Zur Krönung habe ich natürlich auch noch mein Handy zurückgesetzt, weil ich wirklich dachte, jemand ist in meinem Handy", berichtete sie online. Mitten in der Nacht saß sie allein in einem Hotelzimmer, ohne Zugriff auf ihr Telefon und ohne Kontrolle über ihr Konto: "Es war eine absolute Vollkatastrophe." Erst am nächsten Morgen, als sie ihren Partner Christian Düren (35) erreichte, flog die Masche auf. Sein Kommentar war eindeutig: "Stopp, stopp, stopp, das ist Bullshit, du wurdest verarscht." Seitdem kämpft die Moderatorin damit, wieder Zugang zu ihren Konten zu bekommen. "Ich steh' jetzt hier und weiß nicht, ob mein Geld weg ist oder nicht. Ich habe mich noch nie in meinem Leben so doof gefühlt", gestand sie gegenüber ihren Followern. Trotz ihrer tiefen Scham entschied sie sich dazu, ihre Geschichte öffentlich zu teilen, um andere vor ähnlichen Betrügern zu warnen.

Bei der Masche handelt es sich um sogenanntes Spoofing – eine Methode, bei der Kriminelle ihre Identität so manipulieren, dass sie am Telefon oder per SMS als seriöse Banken oder Behörden erscheinen. Amira, die 2023 ihre Ehe mit dem Comedian Oliver Pocher (48) nach rund vier gemeinsamen Jahren beendete, ist heute mit Christian, der das ProSieben-Magazin "taff" moderiert, zusammen. Es war ausgerechnet ihr Partner, der als erster den Betrug erkannte. "Ich hätte niemals gedacht, dass mir das passiert, und ich schäme mich so sehr für meine eigene Dummheit", erklärte die zweifache Mutter, die mit Paula Lambert (52) einen gemeinsamen Podcast moderierte, in ihrem Instagram-Video sichtlich aufgewühlt.

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IMAGO / BREUEL-BILD Amira Aly, September 2025

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Getty Images Amira Aly und Christian Düren beim Mon Cheri Barbara Tag in Schloss Nymphenburg, München, 4. Dezember 2024

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Instagram / oliverpocher Amira Aly und Oliver Pocher, November 2025