Shannen Dohertys Nachlass: Luxus-Zoff mit Ex beigelegt

Der Rechtsstreit zwischen dem Nachlass von Shannen Doherty (†53) und ihrem Ex-Mann Kurt Iswarienko ist beigelegt. Wie aus Gerichtsdokumenten hervorgeht, die TMZ zufolge eingereicht wurden, einigten sich beide Parteien darauf, ihre Differenzen beizulegen. Im Zentrum des Streits stand eine Villa in Texas im Wert von 1.296.232 Euro, die dem einstigen Ehepaar gemeinsam gehörte. Shannen war am 13. Juli 2024 nach langem Kampf gegen den Krebs im Alter von 53 Jahren verstorben. Nur einen Tag vor ihrem Tod hatte die Schauspielerin noch die Scheidung von Kurt vorantreiben lassen. In den Monaten nach ihrem Tod kämpfte ihr Nachlass um die Rechte an der Immobilie.

Laut der nun getroffenen Vereinbarung darf Kurt die Immobilie in Texas behalten, muss dafür jedoch eine Einmalzahlung an Shannens Nachlass leisten. Diese entspricht der Hälfte des Eigenkapitalwerts des Hauses. Zudem ist der Fotograf verpflichtet, ein vollständiges Verzeichnis seiner fotografischen Arbeiten vorzulegen. Sollte er die Zahlung an den Nachlass nicht leisten, müssen beide Parteien das Haus verkaufen. Außerdem sieht die Einigung vor, dass persönliche Gegenstände zurückgegeben werden: Shannens Team gibt Gitarren, Musikausrüstung und einen restaurierten Garrard-Plattenspieler an Kurt zurück, während er einen Couchtisch und eine Couch herausrücken muss, die Shannen im Scheidungsvergleich zugesprochen wurden.

Shannens Nachlass hatte Kurt zuvor vorgeworfen, sich nicht an die Bedingungen des Scheidungsvergleichs gehalten zu haben. Unter anderem soll er es versäumt haben, den Nachlass darüber zu informieren, dass er das Haus zum Verkauf angeboten hatte. Außerdem habe er dem Nachlass Geld geschuldet und das geforderte Verzeichnis seiner Fotoarbeiten nicht eingereicht. Shannen und Kurt waren von 2011 bis 2023 verheiratet. "Eine Scheidung ist das Letzte, was Shannen wollte", erklärte ihre langjährige Sprecherin Lesley Sloane damals. "Leider sah sie keinen anderen Ausweg." Zuvor war die "Beverly Hills, 90210"-Darstellerin bereits zweimal verheiratet gewesen: von 1993 bis 1994 mit Ashley Hamilton (51) und von 2002 bis 2003 mit Rick Salomon (57).

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Imago Shannen Doherty und Kurt Iswarienko, April 2012

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Imago Shannen Doherty und Kurt Iswarienko, September 2016

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Getty Images Shannen Doherty bei den Webby Awards in New York, 2014