Der Streit um Shannen Dohertys (†53) Anwesen spitzt sich zu

Der Nachlass von Shannen Doherty (†53) zieht vor Gericht gegen Kurt Iswarienko – und zwar mit einem klaren Ziel: Einsicht in seine Finanzen. Laut Us Weekly hat der Ex-Mann der im Juli 2024 verstorbenen Schauspielerin am 30. Januar beantragt, eine von Shannens Team veranlasste Vorladung an die Vermietungsplattform Wander zu stoppen. Im Kern geht es um ein vier Schlafzimmer, vier Bäder großes Haus in Dripping Springs, Texas, rund 3.464 Quadratfuß Wohnfläche, das laut Vereinbarung verkauft werden sollte. Stattdessen soll es – so der Verdacht des Nachlasses – vermietet worden sein.

In den jüngsten Gerichtsdokumenten verlangt der Nachlass sämtliche Daten zu möglichen Mieteinnahmen aus der Texas-Immobilie, deren Wert auf etwa 1,5 Millionen Dollar geschätzt wird. Kurt hält dagegen und argumentiert, die Vertreterin, die das Wander-Schreiben veranlasst habe, sei nicht befugt gewesen – der Richter solle die Herausgabe der Unterlagen untersagen. Zudem fordert das Team um Christopher die Abrechnung über künstlerische Erträge des Fotografen und Künstlers: Lizenzen, Syndizierungen und jegliche Verwertung von Werken, die zwischen Oktober 2011 und Januar 2023 entstanden sind. Der Vergleich sieht demnach vor, dass der Nachlass die Hälfte der entsprechenden Einnahmen erhält. Auch ein Flugzeug-Buyout und der Verkauf eines zugehörigen Hangars gehören zu den Punkten, die umgesetzt werden sollen. Parallel ist das Haus in Dripping Springs nach Angaben des Magazins aktuell nicht gelistet – ein weiterer Zankapfel.

Shannen, die über Jahre gegen Krebs kämpfte, hatte im Rahmen der Einigung ihre Residuals, ihr Haus in Malibu sowie mehrere Konten behalten. Neben Kunst und Lizenzen wurden in der Aufteilung auch persönliche Dinge festgehalten, darunter ein Salvador-Dalí-Gemälde, ein Ford Pickup von 1979, ein Range Rover von 2007 und ein weiterer aus dem Jahr 2019. Die Schauspielerin hatte vor Gericht erklärt, zuletzt kaum noch arbeiten zu können; ihr Einkommen stammte fast ausschließlich aus älteren Projekten, allen voran Charmed. Kurt und Shannen hatten 2011 geheiratet, 2023 folgte die Scheidungseinreichung. Zuletzt war umstritten, wie verbindlich die Vereinbarungen sind, die in den Tagen vor ihrem Tod unterzeichnet und kurz darauf gerichtlich bestätigt wurden. Inmitten dieser offenen Fragen prallen nun Trauer, Verträge und Vermögensposten aufeinander – und eine Villa in Texas steht im Mittelpunkt.

Getty Images Shannen Doherty, Schauspielerin

Getty Images Kurt Iswarienko und Shannen Doherty

Imago Shannen Doherty und Kurt Iswarienko, September 2016