Shannen Doherty erfuhr bei "BH90210"-Dreh von Krebsrückkehr

Jennie Garth (54) blickt in ihrer neuen Autobiografie auf eine emotionale Zeit zurück: die Dreharbeiten zur "90210"-Reboot-Serie "BH90210" im Jahr 2019 – und auf ihre verstorbene Kollegin Shannen Doherty (†53). In ihrem Buch "I Choose Me: Chasing Joy, Finding Purpose, and Embracing Reinvention", das am 14. April erschien, beschreibt die Schauspielerin, wie sie damals nichts davon wusste, dass Shannens Brustkrebs während der gemeinsamen Dreharbeiten zurückgekehrt war. Ihre Kollegin schien zwar manchmal in Gedanken versunken und nicht ganz bei der Sache, doch Jennie tappte lange im Dunkeln über den wahren Grund dafür: "Ich wünschte, ich hätte es gewusst, aber ich erfuhr es erst, als wir längst fertig gedreht hatten."

Laut Jennie war es während der Dreharbeiten lediglich ihr Kollege Brian Austin Green (52), der von Shannens erneuter Diagnose gewusst hatte. Sie selbst erfuhr davon erst nach Ende der Dreharbeiten. "Ich glaube, ich hätte sie als Freundin und Kollegin auf andere Weise unterstützen können. Diese Neuigkeit war schwer zu verkraften – nicht nur wegen der Schwere dessen, womit sie konfrontiert war, sondern weil mir bewusst wurde, dass ich wochenlang mit ihr zusammen gewesen war, ohne es zu ahnen", schrieb sie in ihrem Buch. Shannen hatte ihre erneute Krebsdiagnose erst 2020 öffentlich gemacht. Im Jahr 2023 teilte sie mit, dass der Krebs sich bis ins Gehirn ausgebreitet hatte. Im Juli 2024 verstarb die Schauspielerin im Alter von 53 Jahren an Brustkrebs.

Die Dreharbeiten zu "BH90210" fanden kurz nach dem Tod ihres gemeinsamen Serienpartners Luke Perry (†52) statt, was die gesamte Atmosphäre am Set zusätzlich emotional machte. Shannens Rückkehr zu dem Franchise war besonders bemerkenswert, da sie die Originalserie bereits nach der vierten Staffel verlassen hatte – damals unter anderem wegen Berichten über Konflikte mit Jennie. Rückblickend zieht die Schauspielerin jedoch eine versöhnliche Bilanz über die Beziehung zu Shannen. "Am Ende des Tages hatten wir wirklich Respekt voreinander als starke Frauen, die in dieser Branche lange Bestand hatten", betonte sie gegenüber People und ergänzte: "Und sie hat mir viel beigebracht. Sie hat mir wirklich gute Dinge darüber beigebracht, stark zu sein, für mich einzustehen, meine Stimme zu nutzen. Ich bin ihr und der Beziehung, die wir hatten, für immer dankbar."

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Getty Images Shannen Doherty, Schauspielerin

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Jennie Garth, Shannen Doherty und Tori Spelling in "Beverly Hills, 90210"

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Getty Images Jennie Garth und Luke Perry, 2008