Jennie Garth und Shannen Doherty waren immer Freunde

Jennie Garth (54) spricht offen über ihre Vergangenheit mit Shannen Doherty (†53). In ihren frisch erschienenen Memoiren "I Choose Me" räumt die Schauspielerin mit den alten Fehden-Gerüchten vom Beverly Hills, 90210-Set auf. Sie erklärt, wie sie und Shannen miteinander arbeiteten, wie Medien und Drehbücher Spannungen schürten – und warum sie ihre Verbindung dennoch als Freundschaft sieht. Während damals Gerüchte über Streit und Zickenterror hinter den Kulissen die Runde machten, fühlten sich die beiden Schauspielerinnen laut Jennie eigentlich als Verbündete. Heute blickt Jennie mit viel Wärme auf Shannen zurück, die im Jahr 2024 im Alter von 53 Jahren an Krebs starb.

Jennie erklärt zudem in einer Fox-Sendung, dass sie und Shannen inmitten des plötzlichen Ruhms als junge Frauen kaum die emotionale Reife gehabt hätten, um alles zu verarbeiten. Sie beschreibt, wie die Drehbücher ihre Figuren gezielt gegeneinander stellten und wie Medien daraus eine handfeste Fehde konstruierten. "Alles passierte so schnell. Wir haben uns nie wirklich zusammengesetzt und darüber gesprochen. Aber wir waren Freunde, dann gab es Krach und dann waren wir wieder Freunde", berichtet sie über die turbulenten Jahre am Set. Trotz zwischenzeitlicher Streitigkeiten habe es zwischen Shannen und ihr stets "diesen unausgesprochenen Respekt" gegeben. "Am Ende hatten wir wirklich Respekt füreinander als starke Frauen in dieser Branche. Sie hat mir viele gute Dinge beigebracht, wie stark zu sein, für mich einzustehen, meine Stimme zu erheben. Ich bin ihr für immer dankbar", fasst Jennie ihre Gedanken zusammen.

Jennie hatte bereits in der Vergangenheit in ihrem Podcast "90210MG" zusammen mit ihrer Serienkollegin Tori Spelling (52) über den Verlust von Shannen gesprochen und dabei erzählt, wie tief der Tod ihres Co-Stars sie getroffen hat. In ihrer Autobiografie beschreibt die Schauspielerin ihre Beziehung zu Shannen als eine, die sich trotz aller Hochs und Tiefs am Ende in eine echte Freundschaft verwandelt hatte. "Sie hat mir beigebracht, wie man durch Feuer geht, ohne zu zucken. Wie man aufrecht steht gegenüber Menschen, die versuchen, einen kleinzumachen", schreibt Jennie in ihrem Buch. Abseits der damaligen Schlagzeilen zeichnet Jennie ein Bild einer tiefen, manchmal komplizierten, aber letztlich liebevollen Verbindung.

Anzeige Anzeige

Getty Images Jennie Garth, Schauspielerin

Anzeige Anzeige

Getty Images Shannen Doherty bei den Webby Awards in New York, 2014

Anzeige Anzeige

ActionPress Der Cast von "Beverly Hills, 90210"