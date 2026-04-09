Shannen Dohertys Ex Ashley ist nach Überdosis im Krankenhaus

Ashley Hamilton (51), der Ex-Mann der im vergangenen Jahr verstorbenen Schauspielerin Shannen Doherty (†53), musste am vergangenen Donnerstag in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Wie TMZ berichtet, wurde der Schauspieler in einem Airbnb im Raum Los Angeles aufgefunden, wo er einen medizinischen Notfall erlitt, der offenbar auf eine Überdosis einer unbekannten Substanz zurückzuführen ist. Quellen mit direktem Wissen über den Vorfall bestätigten dem Magazin, dass Ashley umgehend in eine Klinik gebracht wurde. Dort befindet er sich derzeit in stabilem Zustand. Familienvertreter haben bislang nicht auf mehrfache Anfragen reagiert.

Ashley, der in Filmen wie Iron Man 3, "Rules Don't Apply" und "Beethoven's 2nd" zu sehen war, ist nicht zum ersten Mal mit gesundheitlichen Problemen konfrontiert. Der 51-Jährige kämpft seit Jahren öffentlich mit seiner Sucht. Berichten zufolge soll er bereits mehr als dreißigmal in Entzugskliniken gewesen sein. Trotz seiner eigenen Probleme hat Ashley sich auch als Begleiter für andere Menschen eingesetzt, die mit Substanzmissbrauch zu kämpfen haben. In der Realityshow "Stewarts & Hamiltons" aus dem Jahr 2015, in der er gemeinsam mit seinen Geschwistern Kimberly Stewart (46) und Sean Stewart (45) auftrat, sprach er offen über seine Schwierigkeiten.

Ashley war 1993 im Alter von nur 19 Jahren nach einer Kennenlernphase von nur zwei Wochen mit Shannen Doherty den Bund fürs Leben eingegangen. Die Ehe hielt jedoch lediglich fünf Monate, bevor sie wieder geschieden wurden. Shannen erklärte später in ihrem Podcast "Let's Be Clear With Shannen Doherty", dass die "schreckliche" Ehe sogar zu ihrer Entlassung bei Beverly Hills, 90210 beigetragen habe, da private Probleme sie daran hinderten, pünktlich am Set zu erscheinen. Im August 2024 geriet Ashley erneut in die Schlagzeilen, als er in Beverly Hills verhaftet wurde, nachdem er einen Hotelmitarbeiter mit einem Messer bedroht haben soll.

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Getty Images Ashley Hamilton, Schauspieler

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Getty Images Shannen Doherty, Schauspielerin

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