Shannen Dohertys Ex-Mann in Rechtsstreit um ihren Nachlass

Der Nachlass der verstorbenen Schauspielerin Shannen Doherty (†53) hat eine rechtliche Auseinandersetzung mit ihrem Ex-Mann Kurt Iswarienko begonnen. Im Zentrum des Streits steht unter anderem ein gemeinsames Haus in Texas, das einen Wert von etwa 1,5 Millionen Dollar hat. Laut Gerichtsbeschluss, der der Daily Mail vorliegt, hätte Kurt die Immobilie bis zum 1. April 2025 zum Verkauf anbieten und die Einnahmen mit Shannens Erben teilen sollen. Außerdem wird ihm vorgeworfen, mehr als 50.000 Dollar aus dem Verkauf eines Flugzeughangars einzubehalten und persönliche Gegenstände der Schauspielerin nicht zurückgegeben zu haben.

Die Auseinandersetzung umfasst darüber hinaus nicht erfüllte Vereinbarungen aus der Scheidungsurkunde des ehemaligen Paares. So soll Kurt Listen seiner während der Ehe entstandenen Werke einreichen und einen Teil der Erlöse aus Lizenzen und Syndikationen mit Shannens Nachlass teilen. Zudem hätte er alle Bilder seiner Ex-Frau von seiner Webseite entfernen müssen, berichtet die Daily Mail. Shannen, die durch ihre Rolle in der Serie Beverly Hills, 90210 bekannt wurde, hatte kurz vor ihrem Tod am 13. Juli 2024 ihre Scheidung finalisiert. Sie verstarb nach einem langen Kampf gegen den Krebs, der zuletzt in ihr Gehirn und ihre Knochen gestreut hatte.

Shannen kämpfte seit ihrer ersten Krebsdiagnose im Jahr 2015 unermüdlich und strahlte trotz ihrer gesundheitlichen Herausforderungen Stärke aus. Sie galt als liebevolle Tochter, schwesterliche Stütze und treue Freundin. In ihren letzten Momenten war sie, wie ihr Sprecher enthüllte, von ihrer Familie und ihrem Hund Bowie umgeben. Der Verlust der Schauspielerin erschütterte ihre Fans und Freunde zutiefst, doch auch nach ihrem Tod sorgt ihr Vermächtnis weiter für Gesprächsstoff, während der Nachlass nun für ihre Rechte kämpft. Shannens enge Bindung zu ihrer Familie und ihren Unterstützern bleibt trotz der aktuellen juristischen Differenzen im Fokus.

Getty Images Kurt Iswarienko und Shannen Doherty bei einem Event im Jahr 2009

Getty Images Kurt Iswarienko

Getty Images Shannen Doherty, Schauspielerin