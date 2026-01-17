Nachlass-Drama: Shannen Dohertys Ex erhebt schwere Vorwürfe

Zwei Jahre nach ihrem Tod eskaliert der Streit um Shannen Dohertys (†53) Nachlass: Ex-Mann Kurt Iswarienko fechtet den kurz vor ihrem Tod unterzeichneten Scheidungsvertrag an. Laut Us Weekly legte sein Anwalt am Mittwoch neue Unterlagen vor und stellte darin die Zuständigkeit des Gerichts infrage. Der Fotograf argumentiert, die Ehe sei mit Shannens Tod am 13. Juli 2024 beendet gewesen, daher hätte die Vereinbarung nicht mehr eingereicht werden dürfen. Die Beverly Hills, 90210-Ikone hatte am 12. Juli 2024 unterschrieben, Kurt am 13. Juli, und der Deal wurde am 15. Juli richterlich bestätigt. Während der Nachlass auf Einhaltung pocht, will Kurt die Durchsetzbarkeit der Bedingungen kippen.

Im Visier des Nachlasses stehen mehrere Punkte: Eine Immobilie in Dripping Springs, Texas, die laut Unterlagen umgerechnet knapp 1,3 Millionen Euro wert sein soll, sollte fristgerecht zum Verkauf gelistet werden. Zudem heißt es in den Gerichtsdokumenten, Kurt habe mehr als 43.000 Euro aus dem Verkauf eines Hangars einbehalten und persönliche Gegenstände der Charmed-Darstellerin nicht zurückgegeben. Eine weitere Streitfrage seien Lizenzen und Einnahmen aus Werken, die Kurt während der Ehe geschaffen hat. Die Vereinbarung sah vor, dass Shannen die Hälfte der Lizenzgebühren für Fotografien, Videos und weitere Bildwerke aus der Ehezeit erhält. Der Nachlass wirft ihm vor, geforderte Listen seiner Arbeiten und veröffentlichter Inhalte nicht fristgerecht geliefert zu haben sowie zugesagte Zahlungen nicht vollständig geleistet zu haben.

Shannen und Kurt hatten 2011 geheiratet, die Scheidung reichte die Schauspielerin 2023 ein. Ein Jahr später starb die Seriendarstellerin an Krebs, nachdem sie jahrelang gegen die Krankheit gekämpft hatte. Für ihre TV-Kollegen ist der Verlust bis heute schwer zu verkraften. An ihrem ersten Todestag widmete ihr Tori Spelling (52) emotionale Zeilen auf Instagram. "Trauer ist seltsam. [...] Du hast mir beigebracht, meine Kraft einzuschalten und sie leuchten zu lassen. Für mich lebt dein Vermächtnis in meiner Aura weiter", schrieb die "Beverly Hills, 90210"-Bekanntheit.

Imago Shannen Doherty und Kurt Iswarienko, April 2012

Imago Shannen Doherty und Kurt Iswarienko, September 2016

Imago Tori Spelling und Shannen Doherty in "Beverly Hills, 90210"