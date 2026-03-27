So steht Vince Vaughn zu neuem "Hochzeits-Crasher"-Film

Vince Vaughn (55) hat sich zur Möglichkeit einer Fortsetzung des Kultfilms "Die Hochzeits-Crasher" geäußert. Der Schauspieler sprach bei der Premiere von "Mike & Nick & Nick & Alice" in Los Angeles mit E! News über die Chancen auf ein Sequel zu der beliebten Komödie aus dem Jahr 2005. In der Originalversion verkörperten Vince und Owen Wilson (57) zwei Scheidungsmediatoren, die es auf Single-Frauen bei Hochzeiten abgesehen hatten. "Es gab immer wieder Gespräche darüber", verriet der 55-Jährige dem Magazin. Entscheidend sei für ihn aber eine richtig gute Geschichte. "Ich denke, man braucht eine wirklich gute Idee und sollte nicht einfach so reinspringen", erklärte Vince.

Der Schauspieler, der im Jahr 2024 einen Stern auf dem Hollywood Walk of Fame erhielt, stellte außerdem klar, dass er in seiner jahrzehntelangen Karriere sehr wählerisch gewesen sei, wenn es um Fortsetzungen ging. "Ich habe noch nie wirklich ein Sequel gemacht. Man hat mich gefragt, ein paar zu machen, aber ich finde, es muss eine eigene Geschichte sein", erklärte Vince. Trotzdem zeigte er sich offen für die Idee, wieder mit seinen ehemaligen Kollegen Owen, Rachel McAdams (47), Bradley Cooper (51) und Christopher Walken (82) zusammenzuarbeiten. "Es könnte Spaß machen, wieder mit den Jungs zusammenzukommen, wenn alles passen würde", sagte er. Auf die Frage, wo die beiden Frauenhelden heute wohl unterwegs wären, ließ Vince die Fans rätseln: "Wer weiß. Es könnten eine Menge verschiedener Orte sein, oder? Man weiß nie im Leben, wohin einen die Wege führen."

Bereits vor zwei Jahren hatte seine Co-Darstellerin Isla Fisher (50) gegenüber E! News verraten, dass das ursprüngliche Team einem Sequel-Konzept "ziemlich nahe" gekommen sei. Die 50-Jährige schwärmte dabei von der unvergleichlichen Chemie zwischen Vince und Owen: "Vince und Owen haben so eine unglaubliche Chemie und man spürt sie auf der Leinwand. Sie ist greifbar und eine ganz eigene, urkomische Mischung, deshalb möchte ich die beiden wieder zusammen vor der Kamera sehen, wie sie das machen, was sie am besten können." Bis sich entscheidet, ob die "Hochzeits-Crasher" wirklich zurückkehren, können sich Fans erst einmal auf Vinces aktuelle Arbeit freuen: Ab dem 27. März ist der Schauspieler im Sci-Fi-Actionspaß "Mike & Nick & Nick & Alice" bei Hulu zu sehen.

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Getty Images Vince Vaughn und Owen Wilson 2005

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United Archives GmbH/ Action Press Owen Wilson und Vince Vaughn 2005 in "Die Hochzeits-Crasher"

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Getty Images Vince Vaughn und seine "Die Hochzeits-Crasher"-Kolleginnen im Jahr 2005