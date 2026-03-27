Trennung verarbeitet: Nicole Kidman teilt seltenen Einblick

Nicole Kidman (58) hat sich in einem seltenen Statement zu ihrer Scheidung von Keith Urban (58) geäußert. Nach 19 Ehejahren hatten sich die Schauspielerin und der Countrymusiker im September 2025 getrennt, die Scheidung wurde im Januar offiziell. Während der Promotion ihrer Amazon-Prime-Video-Serie "Scarpetta" sprach Nicole nun gegenüber The Age Australia über ihr Befinden nach den turbulenten Monaten. "Mir geht es gut. Ich halte mich stabil", erklärte die 58-Jährige und fügte hinzu: "Das ist ein guter Ort, an dem man sein kann." In der Serie verkörpert sie die renommierte forensische Pathologin Dr. Kay Scarpetta und griff dabei auch auf ihre eigenen Erfahrungen mit Verlust und Schmerz zurück.

Gegenüber Variety hatte Nicole Anfang des Monats zum ersten Mal direkt über die Trennung gesprochen und das vergangene Jahr als schwierig bezeichnet. "Ich war still. Ich hatte andere Dinge, mit denen ich mich beschäftigt habe. Ich war in meinem Schneckenhaus", sagte sie. Dennoch betonte die Schauspielerin, dass ihre Familie stets ihre oberste Priorität bleibe. "Wofür ich dankbar bin, ist meine Familie und sie so zu erhalten, wie sie ist, und vorwärts zu gehen", erklärte Nicole. Sie sprach liebevoll von ihren beiden Töchtern Sunday Rose und Faith Margaret, die nun 17 und 15 Jahre alt sind: "Meine wunderschönen Mädchen, meine Lieblinge, die plötzlich Frauen sind." Aus Respekt wolle sie nicht weiter über die Trennung von Keith, der nun erst mal bescheiden wieder durchstartet, sprechen.

Nicole und Keith hatten sich 2005 kennengelernt und ein Jahr später geheiratet. Trotz der veränderten persönlichen Situation wird die Schauspielerin in Nashville bleiben, wo die Familie seit 20 Jahren lebt und auch ihre Töchter ihr Leben aufgebaut haben. "Wir haben unser Leben hier. Ich bin seit 20 Jahren Teil der Stadt und der Gemeinschaft. Es ist mein Zuhause", betonte sie. Laut den Scheidungsunterlagen wurde vereinbart, dass beide Elternteile gemeinsam über alle Belange der Kinder entscheiden und weder Unterhalt noch Kindesunterhalt zahlen müssen. Zudem verpflichteten sich Nicole und Keith, nicht schlecht übereinander zu sprechen und die Kinder zu ermutigen, beide Elternteile weiterhin zu lieben.

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Getty Images Nicole Kidman bei den 98. Oscars im Dolby Theatre in Hollywood, 15. März 2026

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Getty Images Keith Urban und Nicole Kidman im September 2023 in New York City

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Getty Images Nicole Kidman bei der Chanel Haute Couture Spring/Summer 2026 Show während der Paris Fashion Week