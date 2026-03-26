Keith Urban startet nach Nicole-Trennung bescheiden durch

Keith Urban (58) hat nach seiner Trennung von Nicole Kidman (58) einen Job auf einem Kreuzfahrtschiff angenommen und damit für Aufsehen gesorgt. Der aus Neuseeland stammende Country-Sänger trat kürzlich auf der "Top Shelf Country Cruise" auf, die auf die Bahamas fuhr, und performte dort vor einer vergleichsweise kleinen Menge von rund eintausend Zuschauern. Mit seiner Entscheidung, für eine US-Kreuzfahrtlinie aufzutreten, die mehrere erfolgreiche Country-Stars wie Riley Green, Chris Young und Lauren Alaina engagiert, um regelmäßig für Passagiere zu spielen, hat Keith einen deutlich anderen Weg eingeschlagen als noch zu Zeiten seiner Ehe. Insider berichten New Idea, dass der Musiker, der zuvor in deutlich größeren Arenen aufgetreten ist, nicht besonders glücklich über diesen Auftritt gewesen sein soll.

"Das ist die Art von Auftritt, bei der Keith während seiner Ehe mit Nicole Kidman die Nase gerümpft hätte", verriet ein Insider gegenüber New Idea. Der ungewöhnliche Karriereschritt wirft laut dem Bericht auch Fragen zu Keiths finanzieller Situation auf, obwohl sein Vermögen auf über 86.956.521 Euro geschätzt wird. Die Scheidung, die im Januar finalisiert wurde, soll trotz der Einigung, die weder Unterhaltszahlungen noch Kindesunterhalt von Keith vorsieht, für beide Parteien sehr kostspielig gewesen sein. "Wenn so viel Geld bei einer Trennung im Spiel ist, sind die Anwälte nicht billig, unabhängig vom Ausgang", erklärte die Quelle weiter. Ungeachtet der Bezahlung helfe ihm der Job aber dabei, beschäftigt zu bleiben, so der Insider.

Wie Woman's Day berichtet, führt Keith mittlerweile ein "einsames" Junggesellenleben in Nashville, wenn er nicht gerade Zeit mit seinen Töchtern Sunday Rose (17) und Faith Margaret (15) verbringt. Nach der Scheidungsvereinbarung wird Nicole den Großteil der Zeit mit den gemeinsamen Kindern verbringen – sie hat die beiden Mädchen an 306 Tagen im Jahr bei sich, während Keith lediglich 59 Tage mit ihnen verbringt. Zuletzt wurde der Country-Star im Dezember vergangenen Jahres öffentlich mit seinen Töchtern gesehen. Dass Keith inzwischen auch öffentlich deutlich weniger im Blickpunkt steht, dürfte für ihn nicht einfach sein. Hinzu kommt, dass Nicole kürzlich bei der Premiere ihrer neuen Serie "Scarpetta" in New York händchenhaltend mit ihrem Co-Star Simon Baker (56) auftrat und damit für Schlagzeilen sorgte.

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Getty Images Keith Urban bei den Golden Guitar Awards 2025 in Tamworth

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Getty Images Keith Urban und Nicole Kidman, April 2024

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Getty Images Nicole Kidman und Simon Baker bei der G'Day USA Los Angeles Black Tie Gala 2013