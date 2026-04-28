Nun also doch: Sunday Rose folgt Papa Keith Urban wieder

Entwarnung bei der Familie Urban-Kidman: Berichte, wonach Sunday Rose ihrem Vater Keith Urban (58) auf Instagram entfolgt sein soll, haben sich offenbar nicht bestätigt. Aktuell taucht der Countrysänger in der Follow-Liste der 17-Jährigen auf – genauso wie ihrer Mutter Nicole Kidman (58). Der Bericht der Daily Mail, der behauptet hatte, Sunday Rose habe damit bewusst "eine Aussage" über ihre Beziehung zu Keith gemacht, scheint demnach nicht der Realität zu entsprechen. Möglicherweise hat Sunday allerdings auch die Konsequenzen ihres Entfolgens gespürt und ihre Entscheidung rückgängig gemacht.

Die Daily Mail hatte den angeblichen Unfollow mit Keiths mutmaßlicher neuer Beziehung zur Singer-Songwriterin Karley Scott Collins in Verbindung gebracht und Sunday Rose einen möglichen Seitenwechsel zugunsten ihrer Mutter unterstellt. Karley hatte die Gerüchte über eine Romanze jedoch bereits im Januar in ihrer Instagram-Story zurückgewiesen: "Leute, das ist absolut lächerlich und unwahr." Nicole hatte ihrerseits im März gegenüber dem Magazin Variety betont, dass sie und Keith trotz der Scheidung weiterhin als Familie funktionieren wollen: "Ich bin immer auf dem Weg zu dem, was gut ist. Meine wunderschönen Mädchen, meine Lieblinge – was ich mir wünsche, ist, dass wir als Familie bestehen bleiben."

Dass Sunday Rose zu Nicole offensichtlich ein enges Verhältnis hat, machte die Teenagerin zuletzt selbst deutlich. In einem Interview mit Elle Australia schwärmte sie von der Oscarpreisträgerin als ihrer "größten Inspiration im Leben". Auch Keith hatte in der Vergangenheit stets Wärme und Stolz für seine Tochter gezeigt – etwa nach ihrem Runway-Debüt bei der Paris Fashion Week 2024, als er gegenüber E! News erklärte, sie habe ihre Sache "sehr gut gemacht". Zuletzt wurde viel darüber spekuliert, auf welche Seite die Töchter des Hollywoodpaars sich in der Scheidung wohl stellen werden.

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Instagram / sundayrose Sunday Rose Kidman-Urban, April 2025

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Getty Images Keith Urban und Nicole Kidman im September 2023 in New York City

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