"Von Geburt an": Niall Horan hat gesundheitliche Probleme

Niall Horan (32) macht seinen Kampf gegen hartnäckige Gesundheitsprobleme öffentlich. In der "Zach Sang Show" sprach der Sänger ausführlich über seine Beschwerden und erzählte, dass ihn vor allem die Hüfte plagt und dass er sich sogar Sorgen wegen einer künftigen Prothese macht. Mit Moderator Zach Sang redete Niall ohne Umschweife über seine Veranlagung: "Ich glaube, ich war einfach von Geburt an genetisch im A*sch", sagte der Sänger. Obwohl Niall erst Anfang 30 ist, schilderte er, wie sehr ihn die gesundheitlichen Themen im Alltag beschäftigen.

Der Ire erklärte, dass die Probleme nicht neu sind: Schon 2014 musste sich Niall einer rekonstruktiven Knie-OP unterziehen. Die Beschwerden würden trotzdem immer stärker werden. Niall befürchtet, dass sich der Zustand mit den Jahren weiter verschlimmern könnte. Seine Einschätzung führt er auf die Krankengeschichte seines Vaters zurück. Der habe sich mit 66 Jahren bereits eine neue Hüfte einsetzen lassen, eine weitere Operation am Knie sei nötig gewesen, eine dritte stehe noch aus.

Niall wurde als Mitglied von One Direction weltberühmt, nachdem die Band 2010 bei der britischen Castingshow "The X Factor" zusammengestellt wurde. Gemeinsam mit Harry Styles (32), Liam Payne (†31), Louis Tomlinson (34) und Zayn Malik (33) eroberte er die Charts und die Herzen von Millionen Fans weltweit. Nach der Auflösung der Gruppe startete Niall eine erfolgreiche Solokarriere.

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Getty Images Niall Horan im März 2023

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Getty Images Niall Horan, 2023

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Getty Images Niall Horan, Harry Styles, Liam Payne, Zayn Malik und Louis Tomlinson im September 2014

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