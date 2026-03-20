Niall Horan widmet verstorbenem Liam herzzerreißenden Song

Niall Horan (32) ehrt seinen verstorbenen One Direction-Kollegen Liam Payne (†31) mit einem neuen Song. Der Titel "End of an Era" erscheint auf seinem kommenden Album "Dinner Party" und ist, wie Niall jetzt im Interview mit GQ erzählt, ganz bewusst Liam gewidmet. Der Sänger schildert darin auch, wie ihn die Nachricht von Liams plötzlichem Tod im Oktober 2024 traf und er sich anschließend zurückzog. Liam war mit 31 Jahren in Buenos Aires nach einem Sturz von einem Hotelbalkon verstorben. Nach der Beerdigung, die auch Harry Styles (32), Zayn Malik (33) und Louis Tomlinson (34) besuchten, sei Niall abgetaucht und habe alte Erinnerungen durchgesehen. "Ich erinnere mich nur daran, eine Nachricht zu bekommen, und ich dachte: Was?... Ich konnte nicht glauben, dass es wahr ist. Jemand so jung – du erwartest einfach nicht, so etwas zu hören, besonders nicht von jemandem, den du gerade noch gesehen hast", erzählt er.

Der Song selbst blickt auf gemeinsame Zeiten zurück. "Wir hatten es / Pure Magie / Erinner dich, wie es war / Die Zeit vergeht / So schnell und / Ich konnte mich nicht von dir verabschieden", singt Niall in "End of an Era". Im Gespräch mit GQ beschreibt er, er habe sich nach der Trauerfeier "ein bisschen zurückgezogen", um zu trauern. Weltweit hätten Fans Tribut gezollt, und er habe "viele Fotos und Videos und Dinge von uns gesehen, wie wir zusammen aufgewachsen sind", und sei sofort nostalgisch geworden – "zusammen mit Angst, Traurigkeit und all den Gefühlen, die zu Trauer dazugehören." Die Nachricht von Liams Tod habe ihn durch alle Gefühle geworfen, "vom Schock zur Traurigkeit bis zur Wut", so Niall weiter. Der Musiker erzählt zudem, er habe Liam kurz vor dessen Tod in Argentinien getroffen und er habe "in guter Verfassung" gewirkt.

Auch Harry Styles äußerte sich kürzlich erstmals öffentlich zum Tod seines ehemaligen Bandkollegen. In einem Interview mit Zane Lowe (52) auf Apple Music sprach er darüber, wie schwer es für ihn sei, über Liams Tod zu reden. "Ich denke, als er gestorben ist, gab es eine Phase, in der ich schwer damit klarkam, wie merkwürdig es ist, wenn Leute gewissermaßen einen Teil deiner Trauer für sich beanspruchen wollen", erklärte der 32-Jährige. Er empfinde starke Gefühle wegen des Todes seines Freundes, fühle sich aber gleichzeitig unter Druck gesetzt, diese auf eine bestimmte Weise zu zeigen. "Es ist so schwierig, einen Freund zu verlieren, der dir in so vieler Hinsicht so ähnlich ist", sagte Harry über Liam, den er als jemanden mit dem "freundlichsten Herzen" beschrieb, der einfach nur großartig sein wollte.

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Getty Images Niall Horan und Liam Payne im April 2012

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Imago Niall Horan bei der Beerdigung von Liam Payne, November 2024

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Getty Images One Direction im Dezember 2014