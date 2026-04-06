Niall Horan kämpft mit Selbstzweifeln nach Liam Paynes Tod

Niall Horan (32) spricht offen über den Schmerz nach dem Tod von Liam Payne (†31) – und darüber, wie sehr ihn Selbstzweifel plagen. In der irischen TV-Sendung "The Tommy Tiernan Show" erinnert sich Niall an ihr letztes Wiedersehen in Lateinamerika, nur wenige Tage bevor Liam im Oktober 2024 in Buenos Aires nach einem Sturz von einem Hotelbalkon starb. Der Sänger war damals selbst auf Tour und hatte sich vor einem Konzert noch mit seinem früheren One Direction-Kollegen getroffen, die beiden verbrachten Zeit im Backstagebereich und posierten strahlend für gemeinsame Fotos. Seitdem quält Niall die Frage: "Hätte ich mehr tun können, wenn ich mehr gewusst hätte?"

In der Show erzählte Niall von dem Moment, als er vom Tod seines Freundes erfuhr. Er war gerade zu Hause, nachdem seine Tour in Kolumbien geendet hatte, und wollte schlafen gehen, als sein Handy aufleuchtete. "Purer Schock", beschrieb der Musiker seine Reaktion auf die Nachricht. Er habe gewusst, dass Liam "ein paar Probleme" hatte, aber da er nicht mehr so eng mit ihm zusammen war wie in früheren Jahren, habe er das Ausmaß von Liams persönlichen Kämpfen nicht erkannt. "Ich wusste, dass etwas vor sich ging, aber ich war mir nicht bewusst, wie tief es ging", erklärte Niall. Besonders befremdlich sei es für ihn gewesen, im Fernsehen sein eigenes Gesicht auf Bildern mit Liam zu sehen.

Niall und Liam kannten sich seit ihrem gemeinsamen Start bei X Factor im Alter von 16 Jahren. "Plötzlich ist er 32 und ... Ich musste auch immer an seinen kleinen Sohn denken", sagte Niall im Interview. Er habe bis heute seinen Kopf nicht wirklich um den Verlust herum bekommen und die verschiedenen Phasen der Trauer noch nicht wirklich durchlebt. Um seine Gefühle zu verarbeiten, schrieb der Musiker den Song "End of an Era", der auf seinem kommenden Album "Dinner Party" erscheint. In dem Lied heißt es: "Wir hatten es, pure Magie, erinnerst du dich, wie es war, die Zeit vergeht so schnell, und ich konnte dir nicht auf Wiedersehen sagen." Niall entschied sich bewusst dafür, Interviews anderer Weggefährten über Liam nicht zu verfolgen, um sich auf seine eigenen Erinnerungen zu konzentrieren.

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Getty Images Niall Horan im März 2023

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Imago Liam Payne, Sänger

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Getty Images Harry Styles, Zayn Malik, Niall Horan, Louis Tomlinson und Liam Payne, Mitglieder von One Direction