Niall Horan und seine Amelia genießen Fußball-Date in Paris

Sänger Niall Horan (32) hat sich am Mittwoch gemeinsam mit seiner Freundin Amelia Woolley ein Fußballspiel in der französischen Hauptstadt gegönnt. Das Paar besuchte das Ligue-1-Spiel zwischen Paris Saint-Germain und dem FC Nantes im Parc des Princes in Paris – und mischte sich dabei ganz entspannt unter die Fans. Niall trug ein weißes Langarmhemd, Jeans und einen marineblauen Pullover, während Amelia, die auch Mia genannt wird, in einem schwarzen Ledertrenchcoat erschien. PSG gewann die Partie am Ende deutlich mit drei zu null, wie Just Jared berichtet.

Für Niall dürfte das Spiel auch eine besondere emotionale Note gehabt haben: Sein neuer Song "Dinner Party", der letzten Monat erschien, spielt nämlich auf die Anfänge seiner Beziehung zu Amelia an. Der Musiker erklärte auf Social Media, was es mit dem Track auf sich hat: "Ich liebe diesen Song. Ich habe ihn letzten Sommer geschrieben." Weiter berichtete er: "Wir haben ein Haus in Surrey gemietet und eine Woche dort verbracht, mit ein paar der Produzenten und Songwritern, mit denen ich zusammenarbeite. Wir waren eine Woche lang dort und haben einen Song nach dem anderen geschrieben. Man verbringt viel Zeit damit, und nichts kommt dabei raus ... dann war das der eine, bei dem ich dachte: 'Okay, hier fängt das Album an.' Denn meine Beziehung begann in der Nacht, von der dieser Song handelt."

Niall und Amelia sind seit 2020 ein Paar und machten ihren ersten gemeinsamen öffentlichen Auftritt im September 2021 bei der Horan & Rose Gala. Die 29-Jährige ist in der Modebranche tätig und arbeitet als Account Managerin bei der Budweiser Brewing Group. Zuvor war sie bereits für bekannte Namen wie Nicholas Kirkwood, Dior, Chloé und ASOS tätig.

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Getty Images Amelia Woolley und Niall Horan bei den Championships in Wimbledon 2025

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Imago Niall Horan und Amelia Woolley beim Spiel PSG gegen Nantes 2026

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Getty Images Niall Horan, 2023

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