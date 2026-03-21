Niall Horans Liebesgeschichte: So hat Mia ihn verändert

Niall Horan (32) hat in einem seltenen Interview tiefe Einblicke in sein Privatleben gewährt und dabei verraten, wie sehr seine Freundin Amelia "Mia" Woolley ihn verändert hat. Der ehemalige One Direction-Star befindet sich seit fünf Jahren in einer Beziehung mit der Britin und schwärmt nun gegenüber dem Magazin GQ von seiner großen Liebe. "Sie ist großartig und hat ihre eigene Sache am Laufen. Ich liebe das Leben, das wir haben", erklärt der Musiker im Interview. Mia hat nicht nur sein Privatleben auf den Kopf gestellt, sondern auch sein viertes Studioalbum "Dinner Party" maßgeblich beeinflusst, das am 5. Juni erscheinen wird.

Niall, der bereits mit 16 Jahren zusammen mit seinen Bandkollegen Harry Styles (32), Louis Tomlinson (34), Zayn Malik (33) und Liam Payne (†31) ins Rampenlicht katapultiert wurde, hatte lange keine Gelegenheit, zur Ruhe zu kommen. "Seit ich ein Teenager war, so wie mein Leben verlaufen ist, hatte ich eigentlich nie die Chance dazu, und ich war wahrscheinlich auch zu jung und vielleicht nicht bereit", gibt der heute 32-Jährige zu. Erst durch Mia habe er begonnen, Wurzeln zu schlagen. "Ich fühlte mich bereit, als ich diese Person getroffen habe, und das war das erste Mal, dass ich wirklich Wurzeln geschlagen habe", erinnert sich Niall an die Anfänge der Beziehung. Der Sänger verarbeitet seine Gefühle in mehreren Songs seines Albums, auf dem er auch seinem verstorbenen Freund Liam einen Song widmet. In "Little More Time" beschreibt der Musiker etwa einen bestimmten Moment, in dem ihm klar wurde, dass er ein ruhigeres Leben mit seiner Partnerin führen möchte. "Wir hatten ein paar Drinks, wir hatten ein paar Freunde da, und dann gingen sie und ich dachte nur: 'Verdammt, ich muss morgen abreisen.' Ich dachte: 'Ich will nicht. Ich will hier bei dir bleiben und das tun, was wir am besten können, nämlich chillen und zu Hause sein'", erläutert er seine damaligen Gedanken.

Niall verrät außerdem, dass der Titelsong "Dinner Party" eine ganz besondere Bedeutung hat. Der Song handle von jenem Abend, an dem er zum ersten Mal über das große Ganze nachgedacht habe. Es sei dieser berühmte Augenblick gewesen, in dem sich innerlich alles verschiebt. "Dieser Schock für dein System, der dich denken lässt: 'Oh verdammt, jetzt ist alles anders'", beschreibt er das Gefühl. Mit Mia habe er jemanden gefunden, mit dem er über alles reden könne: jemanden, bei dem er zuhören und selbst gehört werden könne. Seit die beiden 2021 erstmals gemeinsam in der Öffentlichkeit gesichtet wurden, haben sie ihr Privatleben weitgehend für sich behalten. Umso deutlicher zeigen Nialls neue Songs nun, wie sehr die Liebe zu Mia sein Leben und seine Vorstellung von Zuhause geprägt hat – fernab von Tourstress, grellen Lichtern und Dauertrubel.

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Snapchat / ameliawoolley Niall Horan und Amelia Woolley im Juli 2020

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Getty Images One Direction im Dezember 2014

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Getty Images Amelia Woolley und Niall Horan im Juli 2022