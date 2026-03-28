Hugh Jackman zeigt sich mit grau meliertem Haar in New York

Hugh Jackman (57) präsentierte sich in dieser Woche bei einem Ausflug in New York City mit einem neuen Look: Der 57-Jährige zeigte sich mit deutlich sichtbaren grauen Strähnen in seinem sonst dunklen Haar. In sportlicher Aufmachung mit Jeans, gemustertem Pullover und Windjacke war der Wolverine-Star Daily Mail zufolge auf einem Citi Bike durch die Straßen der Metropole unterwegs. Dabei wirkte der gebürtige Australier so fit und energiegeladen wie eh und je. Immer wieder winkte Hugh den Fans zu, zeigte den Daumen nach oben und nahm sich die Zeit, für Selfies mit seinen Fans. Die Fotos des Schauspielers zeigen, dass er seine graue Mähne selbstbewusst trägt und sein neues silbernes Erscheinungsbild voll und ganz annimmt.

Doch während Hugh äußerlich einen entspannten Eindruck macht, sollen seine Hochzeitspläne mit Freundin Sutton Foster (51) derzeit ins Stocken geraten sein. Das berichtete der National Enquirer Anfang dieses Monats. Der Schauspieler soll der 50-jährigen Broadway-Darstellerin bereits einen Antrag gemacht haben, doch der Weg zum Altar gestaltet sich offenbar komplizierter als gedacht. Der Grund: Hugh bemüht sich angeblich darum, seine beiden Kinder Oscar und Ava, die er mit Ex-Frau Deborra-Lee Furness (70) adoptiert hat, mit der neuen Situation vertraut zu machen. Eine Quelle verriet dem Blatt: "Auch wenn Hugh aufgeregt ist, dieses nächste Kapitel mit Sutton zu beginnen, muss er auf seine Kinder Rücksicht nehmen. Sie sind unglaublich beschützend gegenüber ihrer Mutter." Hugh wolle respektvoll mit den Gefühlen seiner Kinder umgehen und sie nicht drängen, eine Verbindung öffentlich zu unterstützen, für die sie möglicherweise noch nicht bereit seien.

Hugh und Deborra-Lee hatten ihre Scheidung im Juni finalisiert, nachdem sie 27 Jahre lang verheiratet gewesen waren. Die Trennung galt als eine der überraschendsten in Hollywood, da das Paar lange als eines der stabilsten der Branche angesehen wurde. Gemeinsam ziehen sie die beiden adoptierten Kinder Oscar, 25, und Ava, 20, groß. Nur wenige Monate nach dem offiziellen Ende der Ehe gaben Hugh und Sutton im Oktober 2025 beim AFI Fest in Hollywood ihr Red-Carpet-Debüt als Paar. Die beiden hatten zuvor bereits gemeinsam am Broadway gearbeitet, bevor aus ihrer professionellen Partnerschaft eine romantische Beziehung wurde. Laut Berichten soll die Hochzeit stattfinden, sobald Suttons Scheidung von ihrem Ex-Mann Ted Griffin ebenfalls abgeschlossen ist.

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Getty Images Hugh Jackman bei der Premiere von "Is This Thing On?" beim 63. New York Film Festival in der Alice Tully Hall

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Getty Images Sutton Foster und Hugh Jackman, Dezember 2025

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Getty Images Hugh Jackman und Deborra-Lee Furness