Hugh Jackmans Hochzeit verzögert sich wegen seiner Kinder

Hugh Jackman (57) steckt offenbar mitten in den Hochzeitsplänen mit Sutton Foster (50) – doch nun sollen ausgerechnet seine Kinder für Verzögerungen sorgen. Wie National Enquirer berichtet, hat der Schauspieler seiner früheren Broadway-Kollegin zwar bereits einen Antrag gemacht, der Weg vor den Traualtar gestaltet sich aber komplizierter als gedacht. Oscar und Ava, die adoptierten Kinder, die Hugh mit seiner Ex-Frau Deborra-Lee Furness (70) großgezogen hat, sollen weiterhin stark an ihrer Mutter hängen und sich mit dem neuen Kapitel im Leben ihres Vaters noch schwertun. Während Hugh und Sutton ihre Liebe inzwischen auch öffentlich auf dem roten Teppich zeigen, scheint die familiäre Situation hinter den Kulissen deutlich sensibler zu sein.

Ein anonymer Informant erklärt gegenüber National Enquirer, die Kinder seien ihrer Mutter gegenüber "fest loyal" und könnten sich momentan nicht richtig mit der möglichen Hochzeit freuen. "Auch wenn Hugh sich darauf freut, mit Sutton ein neues Kapitel zu beginnen, muss er auf seine Kinder Rücksicht nehmen. Sie sind sehr beschützend gegenüber ihrer Mutter ... er möchte das respektieren", betont die Quelle. Genau diese Dynamik soll der Grund dafür sein, dass die Eheschließung noch nicht konkret geplant werde. Hugh wolle auf keinen Fall, dass Oscar und Ava sich gedrängt fühlen, die neue Beziehung öffentlich zu feiern, solange sie innerlich noch nicht so weit sind. Gleichzeitig sei dem Schauspieler laut Insiderbericht extrem wichtig, dass seine Kinder an seiner Seite sind, wenn er Sutton das Jawort gibt.

Hugh und Deborra-Lee hatten ihre Scheidung im Juni 2025 finalisiert, nachdem sie 27 Jahre verheiratet waren. Die Trennung galt als eine der überraschendsten in Hollywood, da das Paar lange als eines der stabilsten der Branche angesehen wurde. Gerüchte, dass Hugh sich Sutton bereits vor dem Ende seiner Ehe angenähert haben könnte, wurden nie bestätigt. Der Wolverine-Star soll laut früheren Berichten des Magazins Globe bereit sein, ohne Ehevertrag zu heiraten, da er den Vorschlag als "beleidigend" empfinde. Bislang haben weder Hugh, Sutton noch Deborra-Lee oder ihre Vertreter öffentlich zu der angeblichen Verlobung Stellung genommen.

Getty Images Bei den Gotham Awards in New York: Hugh Jackman und Sutton Foster im Cipriani Wall Street

Getty Images Hugh Jackman und Deborra-Lee Furness

Getty Images Hugh Jackman und Sutton Foster, Dezember 2025