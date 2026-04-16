Hugh Jackman und Sutton Foster begeistern sich für "Cats"

Hugh Jackman (57) und seine Partnerin Sutton Foster (51) sind Fans eines Klassikers. Wie People berichtet, besuchten die beiden Schauspieler Dienstagabend das Musical "Cats: The Jellicle Ball" am Broadway. Dabei handelt es sich um eine Neuauflage des Stücks von Andrew Lloyd Webber (78). Hinter den Kulissen nahm das Paar sich sogar Zeit, mit den Mitgliedern des Ensembles für Fotos zu posieren. Das Musical ist eine gewagte Neuinterpretation der Buchvorlage "Old Possum's Book of Practical Cats" von T.S. Eliot, in der die Hauptfiguren – eigentlich Katzen – Mitglieder der Harlem-Ballroom-Szene sind. Dabei handelt es sich um eine LGBTQ+-Subkultur, aus dem Boden gestampft von queeren und transsexuellen Schwarzen und Latinx-Personen in den 1980er-Jahren. Trotz oder dank der mutigen Umsetzung lockte "Cats: The Jellicle Ball" zahlreiche Stars an und begeisterte sie.

Begeistert waren wohl auch Hugh und Sutton. Ein Augenzeuge berichtet dem Magazin, dass die beiden das Musical gebannt verfolgten. "Sie waren von der Show begeistert. Da beide ausgebildete Tänzer sind, haben sie das Ensemble geliebt, das sich aus traditionellen Theatertänzern und Tänzern aus der Welt des Standardtanzes zusammensetzt", erzählt die Quelle. Sutton habe besonders ein Moment gefallen, in dem Fächer an ausgewählte Zuschauer verteilt wurden. Diese hätten der Show zusätzlich Spaß und Spannung verliehen. Entsprechend glücklich strahlen die ehemalige Broadway-Darstellerin und Hugh auch auf den Fotos mit dem Cast. Unter anderem posieren sie mit dem Tänzer Ken Ard, der bereits in den 80ern den "Cats"-Bösewicht Macavity spielte, und auch mit Junior LaBeija, einer Ballroom-Ikone, die im Musical Gus den Theaterkater spielt.

Hugh und Sutton scheint die Liebe zum Theater und Musical zu verbinden. Der Australier ist nicht nur als Actionheld bekannt, sondern auch für seine starke Singstimme. Das stellte er unter anderem in Filmen wie "Greatest Showman" unter Beweis. Aber er singt nicht nur vor der Kamera, sondern auch auf der Bühne. Für seine Hauptrolle als Peter Allen in dem Broadway-Musical "The Boy from Oz" wurde Hugh 2004 mit dem Tony Award als bester Hauptdarsteller ausgezeichnet. Sutton hingegen wurde gleich zweimal mit dem Tony ausgezeichnet. Sie bekam den Preis 2002 und 2011 als beste Hauptdarstellerin. Scheint, als hätte Hugh mit der US-Amerikanerin sein Perfect Match gefunden. Aktuell sollen die beiden an den Plänen für ihre Hochzeit feilen. Weil Hughs Kinder davon aber offenbar wenig begeistert sind, verzögert sich die Planung.

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Getty Images Sutton Foster und Hugh Jackman, Dezember 2025

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Getty Images Hugh Jackman und Sutton Foster, Oktober 2025

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Getty Images Sutton Foster und Hugh Jackman, Juni 2022