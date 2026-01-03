Wurde 2025 Mama: Olivia Culpo blickt emotional zurück

Olivia Culpo (33) blickt mit sehr persönlichen Bildern auf das Jahr zurück, in dem sie zum ersten Mal Mutter wurde. In einem emotionalen Jahresrückblick auf Instagram teilte das Model bislang unveröffentlichte Aufnahmen aus dem Kreißsaal, auf denen sie zusammen mit ihrer kleinen Tochter Colette zu sehen ist. Die Kleine kam im Juli 2025 zur Welt und ist das erste Kind von Olivia und ihrem Ehemann, dem NFL-Star Christian McCaffrey von den San Francisco 49ers. "2025: das Jahr, in dem ich Mutter wurde", schrieb Olivia zu den Bildern und verriet, dass sich durch Colette ihr ganzes Leben verändert habe – von ihrer Perspektive bis hin zu dem, was sie im Alltag wirklich schätze.

In den Bildern und Worten spannt Olivia den Bogen von der Geburt bis zum heutigen Familienalltag. Schon kurz nach der Ankunft von Colette hatte sie die Entbindung als "die beängstigendste und zugleich lohnendste aller Erfahrungen" beschrieben und verraten, wie beruhigend Christians Anwesenheit im Zimmer auf sie wirkte: "Sobald er in den Raum kam, fühlte ich mich am meisten im Frieden", teilte sie damals auf Instagram. In ihrem Jahrespost klingt viel Dankbarkeit mit: "Dieses Jahr hat mein Herz auf eine Weise erweitert, die ich mir nie vorgestellt habe. Alles... meine Perspektive, wie ich mich zeige, was ich schätze, und das Wunder des Lebens selbst." An ihre Community richtet sie zudem positive Worte: "Wenn du dieses Jahr glücklich, verletzt, erschöpft, hoffnungsvoll oder noch suchend beendest… ich sende dir Liebe und die größte Umarmung."

Privat genießt Olivia die kleinen und großen Momente des Mutterdaseins mit ihrer Tochter in vollen Zügen. Auch Christian, mit dem sie seit 2023 verheiratet ist, bringt sich voller Begeisterung ein. Die beiden sprachen bereits in der Vergangenheit oft davon, wie wichtig ihnen das Familienleben ist. Mit ihrem Jahresrückblick gibt Olivia ihren Followern nicht nur einen authentischen Einblick in ihr Leben, sondern schenkt ihnen auch ein Stück Wärme und Motivation.

Getty Images Olivia Culpo, Model

Instagram / oliviaculpo Olivia Culpo nach der Geburt ihrer Tochter Colette, Juli 2025

Instagram / oliviaculpo Olivia Culpo und Christian McCaffrey mit ihrer Tochter Colette, Dezember 2025