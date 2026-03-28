Royale Kehrtwende: Netflix plant Neustart mit William & Kate

Nach dem Ende der Zusammenarbeit mit Herzogin Meghan (44) und Prinz Harry (41) soll Netflix nun offenbar eine royale Kehrtwende planen. Wie der Royal-Journalist Rob Shuter berichtet, führe der Streamingriese derzeit Hintergrundgespräche, um eine Partnerschaft mit Prinz William (43) und Prinzessin Kate (44) aufzubauen. "Sie wollen das Chaos auslöschen und es durch Glaubwürdigkeit ersetzen – und William und Kate sind die Kronjuwelen", erklärte der Experte. Der lukrative Vertrag mit Meghan und Harry, der auf rund 63 Millionen Euro geschätzt wurde, soll kürzlich ausgelaufen sein, nachdem die zweite Staffel von "With Love, Meghan" gefloppt war, so Mirror.

Netflix zeigt laut Shuter besonderes Interesse an Williams Earthshot-Preis sowie an Kates Engagement für frühkindliche Entwicklung durch ihre Kampagne "Shaping Us". Diese Projekte sollen in dokumentarischen Formaten umgesetzt werden und nicht als Realityshows. "Das geht nicht darum, etwas Neues aufzubauen – es geht darum, sich in eine royale Marke einzuklinken, die bereits funktioniert und geliebt wird", zitiert Shuter eine Quelle in seinem Substack "Naughty but Nice". Der Sender wolle beschädigte Beziehungen zum Palast reparieren und erkenne die Glaubwürdigkeit, die William und Kate besitzen. Die Gespräche seien bereits im Gange, allerdings bewege sich Netflix mit größter Vorsicht. "Sie wurden einmal verbrannt. Sie werden sich nicht noch einmal verbrennen lassen", so die Quelle weiter.

Die Partnerschaft mit Meghan und Harry hatte Netflix über Jahre hinweg in Konflikt mit dem Buckingham-Palast gebracht. Die Schauspielerin hatte in Medieninterviews schwere Rassismusvorwürfe gegen die königliche Familie erhoben, woraufhin William sich 2021 gegenüber einem Reporter verteidigte: "Wir sind ganz bestimmt keine rassistische Familie." Ein weiteres Indiz für die Distanzierung könnte auch das Verhalten von Ted Sarandos (61) sein. Der Co-Chef von Netflix entfolgte vergangene Woche sowohl Meghan als auch ihrer Lifestyle-Marke "As Ever" auf Instagram. Eine offizielle Stellungnahme des Streamingdienstes zu den Spekulationen steht bisher noch aus.

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Getty Images Prince William und Catherine beim Staatsbesuch des nigerianischen Präsidenten am Windsor Castle

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Imago Bei der World Mental Health Day Gala in New York: Meghan und Prinz Harry von der Archewell Foundation

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Getty Images Prinzessin Kate, Prinz William, Prinz Harry und Herzogin Meghan, September 2022

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