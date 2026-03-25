Netflix-Wirbel: Harry und Meghan produzieren neue Dramaserie

Prinz Harry (41) und Herzogin Meghan (44) arbeiten an einer neuen Serie für Netflix – diesmal handelt es sich um ein fiktionales Drama rund um den Polo-Sport, dies berichten Medien wie Deadline. Das Projekt wird von der Produktionsfirma "Archewell Productions" des Paares gemeinsam mit "Fake Empire" von Josh Schwartz (49) und Stephanie Savage umgesetzt. Die noch unbenannte Serie soll in der mondänen Reitsportstadt Wellington in Florida spielen und die komplexen Beziehungen zwischen zwei rivalisierenden Teams und den Familien, die sie anführen, beleuchten. Geschrieben wird das Drama von Francisca X. Hu, die bereits unter anderem für die Serie "Teacup" tätig war.

Die Ankündigung erfolgt nur wenige Tage, nachdem es Medienberichten zufolge ein angebliches "Zerwürfnis" zwischen dem Paar und Netflix gab. Bela Bajaria, Content-Chefin bei Netflix, wies diese Behauptungen jedoch scharf zurück. "Glaubt nicht alles, was ihr lest", mahnte sie gegenüber The Hollywood Reporter. "Wir haben noch immer eine Beziehung zu ihnen, wir haben Filmprojekte mit ihnen in der Entwicklung, eine großartige Dokumentation gemeinsam mit ihnen, und sie haben weitere Entwicklungsprojekte auf der TV- und Filmseite", stellte sie klar. Zu den weiteren Projekten in Entwicklung gehören die Filme "The Wedding Date", eine Adaption von Jasmine Guillorys Buch, sowie "Meet Me at the Lake", basierend auf Carley Fortunes Liebesroman. Für letzteren soll inzwischen ein Regisseur gefunden worden sein.

Harry hatte bereits 2024 eine Dokumentarserie mit dem Titel "Polo" für Netflix produziert, die ebenfalls in Wellington gedreht wurde und die Teams bei der US Open Polo Championship begleitete. Die Serie, ein Herzensprojekt von Harry, fand nur geringe Beachtung und lief nach einer Staffel aus. Der Herzog von Sussex ist seit seiner Jugend begeisterter Polo-Spieler und engagiert sich regelmäßig bei Wohltätigkeitsspielen. Die neue fiktionale Serie soll den Blick auf den als elitär geltenden "Sport der Könige" erweitern und nicht nur die wohlhabenden Besitzer und Spieler in den Fokus rücken. Der Exklusivvertrag mit Netflix wurde im Herbst zu einem mehrjährigen First-Look-Deal für Film- und Fernsehprojekte zurückgestuft. Anfang März zog sich der Streamingdienst zudem – wie von Anfang an geplant – als Geschäftspartner aus Meghans Lifestyle-Marke "As ever" zurück, die nun unabhängig weitergeführt wird.

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Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry, Februar 2026

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Instagram / meghan Prinz Harry bei einem Polo-Turnier in Aspen

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Getty Images Prinz Harry spielt Polo