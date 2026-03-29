In Klinik: Thomas Markle Sr. ist mit Krankenschwester liiert

Thomas Markle Sr. (81) hat trotz seiner gesundheitlichen Probleme wieder Freude am Leben gefunden. Der Vater von Herzogin Meghan (44) ist mit seiner Krankenschwester Rio Canedo liiert, die 35 Jahre jünger ist als er. Die beiden lernten sich im Dezember 2024 kennen, als Thomas in einem Reha-Zentrum auf den Philippinen lag und sich von den Folgen einer lebensbedrohlichen Beinamputation erholte. Ein Blutgerinnsel hatte die Entfernung seines linken Unterschenkels notwendig gemacht, Thomas verbrachte vier Tage auf der Intensivstation. "Ich hätte nie gedacht, dass ich in meinem Alter noch einmal Freude und Glück finden würde. Ich habe mich so viele Jahre vernachlässigt und traurig gefühlt, aber jetzt genieße ich das Leben wieder", erklärte er gegenüber der Daily Mail.

Die 46-jährige Rio arbeitet in der Stadt Cebu auf den Philippinen, wohin Thomas im Januar 2025 gemeinsam mit seinem Sohn Tom Jr. gezogen war. Die Krankenschwester gestand, dass sie zunächst nicht wusste, wer ihr Patient war – sie hörte nur, dass er ziemlich mürrisch sein sollte. Während seiner Genesung kümmerte sie sich liebevoll um Thomas und verordnete ihm eine strenge, zuckerfreie Diät, ermutigte ihn, mehr Wasser zu trinken. "Nach so vielen schweren Zeiten fühle ich mich wirklich gesegnet, jemand ganz Besonderen gefunden zu haben, der sich so gut um mich kümmert", sagte Thomas. Trotz des großen Altersunterschieds sei ihm die Meinung anderer egal: "Ich weiß, dass manche Leute verletzende Dinge sagen werden, aber das ist mir egal. Es gibt nichts Wichtigeres im Leben als Liebe."

Auf den Philippinen fühlt sich Thomas sicher und gut aufgehoben. "Ich lebe an einem Ort, wo Menschen freundlich zueinander sind. Die Krankenschwestern und Ärzte hier sind wunderbar", schwärmte er. Über sein angespanntes Verhältnis zu seiner berühmten Tochter Meghan, mit der er seit ihrer Hochzeit mit Prinz Harry (41) im Jahr 2018 keinen Kontakt mehr hat, spricht er mittlerweile gelassener: "Ich war so lange traurig wegen Meghan, aber jetzt habe ich endlich das Gefühl, wieder lachen zu können. Das Leben ist gut." Auf die Frage, ob er Meghan und Prinz Harry dennoch in ihrem Zuhause in Montecito besuchen würde, reagierte Thomas mit einem schlichten Lachen und sagte: "Ich liebe Meghan, sie ist meine Tochter, aber ich habe akzeptiert, dass manche Dinge nicht repariert werden können. Ich möchte mich auf das Glück konzentrieren, das ich mit Rio gefunden habe."

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Thorpe/MEGA Thomas Markle Sr., Vater von Herzogin Meghan

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MEGA, Getty Images Thomas Markle Sr. und Herzogin Meghan

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Instagram / meghan Prinzessin Lilibet mit ihrer Mutter Herzogin Meghan, Oktober 2025