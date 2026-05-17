Entführung oder Spiel? Katie Price sucht ihren Mann Lee

Seit drei Tagen hat Katie Price (47) keinen Kontakt mehr zu ihrem Ehemann Lee Andrews – und die britische Realitystar ist in echter Sorge. Auf ihrem YouTube-Kanal meldete sie sich jetzt mit einem beunruhigenden Update zu Wort: Sie habe "keine Ahnung", wo Lee sich aufhalte, und könne auch nicht ausschließen, dass er entführt worden sei. Der selbsternannte Geschäftsmann verpasste erneut einen Flug nach Großbritannien, weshalb Katie beim gemeinsam geplanten Interview bei Good Morning Britain ganz allein vor der Kamera saß. In ihrem Podcast ließ sie ihrem Frust laut The Sun freien Lauf und richtete sich direkt an Lee mit den Worten, "die Zeit läuft ab".

Während Katie das Schlimmste befürchtet, sieht das Lees Ex-Verlobte Alana Percival ganz anders. Die Fitnesscoach schoss auf Instagram gegen ihn und fragte: "Hat er seine eigene Entführung vorgetäuscht? Ich würde es an seiner Stelle auch tun, wenn ich wüsste, dass ich dabei bin, einige Türen zu öffnen!" Und weiter: "In meinen Augen ist das alles ein großer Witz. Er spielt nur seine kranken Spiele." In einer weiteren Botschaft legte Alana nach und schrieb, Lee grabe sich immer tiefer in ein Loch, weil alles, was sie über ihn gesagt habe, nun ans Licht komme. Für Lees Auftauchen soll angeblich ein fehlender "Exit-Stempel" verantwortlich sein, wie er gegenüber Katie erklärte. Hintergrund ist Berichten zufolge ein juristisches Problem in Dubai: Lee soll die Unterschrift seiner Ex-Freundin Dina Taji gefälscht haben, um einen Kredit über 200.000 Pfund (umgerechnet 230.406 Euro) zu erhalten – was er bestreitet.

Alana und Lee waren neun Monate zusammen, bevor er ihr einen Heiratsantrag machte – einen, der dem Antrag, den er später Katie machte, angeblich zum Verwechseln ähnelte. Seit Monaten erhebt Alana in den sozialen Medien schwere Vorwürfe gegen ihren Ex und hatte Katie bereits öffentlich gewarnt, sich von ihm fernzuhalten. Jetzt will sie noch mehr Details aus ihrer gemeinsamen Vergangenheit enthüllen: In einem Auftritt beim Podcast "Lalala Let Me Explain" kündigte sie an, ausführlicher über die Beziehung zu sprechen.

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Instagram / katieprice Lee Andrews und Katie Price im März 2026

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Instagram / katieprice Katie Price und Lee Andrews, März 2026

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Instagram / katieprice Katie Price und Ehemann Lee Andrews