"Let's Dance" am Sonntag: Fans empört über neue Sendezeit

Die vierte Show von Let's Dance findet dieses Jahr zu einem ungewohnten Zeitpunkt statt – und das sorgt bei vielen Zuschauern für erheblichen Unmut. Statt wie üblich am Freitagabend wird die beliebte Tanzshow ausnahmsweise am Sonntagabend bei RTL ausgestrahlt. Der Grund für die Verschiebung: RTL überträgt am Freitag das Testspiel vor der WM 2026 zwischen Deutschland und der Schweiz. Diese Entscheidung stößt bei der Fangemeinde auf wenig Begeisterung. Unter einem Post auf dem offiziellen Instagram-Account der Sendung zeigt sich zunächst große Verwirrung. Viele Nutzer fragen unsicher nach, ob die Show tatsächlich am Sonntag laufe, während andere bereits dachten, die Sendung sei an diesem Tag und nicht am Freitag geplant.

Bei denjenigen Fans, die von der Terminänderung bereits erfahren haben, schlägt die Verwirrung schnell in blanken Ärger um. In den Kommentarspalten lassen zahlreiche Zuschauer ihrem Frust freien Lauf. "Es kotzt mich nur an, dass die Sendung nicht Freitag ist, sondern Sonntag. Ich bin ein großer Fan und kann am Sonntag nicht gucken, weil ich morgens um sechs Uhr rausmuss. Bitte tut so etwas nie wieder", schreibt eine verärgerte Nutzerin. Ein weiterer Fan zeigt sich enttäuscht: "Mega doof, dass es am Sonntag kommt. Warum nicht Samstag? Kann ich wieder nicht zu Ende schauen, weil ich Montagfrüh arbeiten muss." Die Sorge vor dem frühen Arbeitsbeginn am Montag eint viele Kommentatoren. Auch die strategische Entscheidung des Senders wird kritisch hinterfragt: "Dass Let's Dance wegen Fußball von Freitag auf Sonntag verlegt wurde, finde ich nicht sehr klug gelöst. Die Zielgruppen überschneiden sich doch kaum."

Trotz der Verärgerung über den neuen Sendetermin gibt es auch Fans, die sich auf die kommende Show freuen. In der vierten Folge müssen die Kandidaten zum ersten Mal zwei Tänze an einem Abend präsentieren. Der Abend steht unter dem Motto "Idols night", bei dem zu Songs großer Musiklegenden getanzt wird. Joel Mattli und Malika Dzumaev (35) starten mit einem Jive zu "Hound Dog" von Elvis Presley (†42), während Betty Taube (31) und Alexandru Ionel (31) eine Samba zu Madonnas (67) "La Isla Bonita" aufs Parkett legen. Nadja Benaissa (43) und Vadim Garbuzov (38) performen einen Cha-Cha-Cha zu Whitney Houstons (†48) "How Will I Know", und Gustav Schäfer (37) tanzt mit Anastasia Maruster einen Contemporary zu Phil Collins' (75) "In the Air Tonight". Die Neugier auf die Performances überwiegt bei einigen Zuschauern offenbar: "Wow, das hört sich interessant an" und "Ich freue mich sehr auf den Contemporary, die Paso Dobles und natürlich die Tangos", heißt es in den Kommentaren.

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