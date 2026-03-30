Chris Pratt genießt Auszeit mit Sohn Jack (13) in Tokio

Chris Pratt (46) erlebt gerade eine ganz besondere Zeit mit seinem ältesten Sohn Jack. Der Schauspieler ist derzeit in Tokio unterwegs, um für seinen neuen Film "The Super Mario Galaxy Movie" zu werben – und hat seinen 13-jährigen Sohn mit auf die Reise genommen. In einem Interview mit Extra, das während einer Fahrt auf einem Doppeldeckerbus durch die japanische Hauptstadt stattfand, schwärmte der Schauspieler von der gemeinsamen Zeit. "Es ist surreal. Es ist etwas Besonderes für mich, weil ich meinen Sohn mitgebracht habe, der 13 ist und japanisches Essen und Sushi sowie die japanische Kultur liebt", erklärte Chris. Dass er diesen Teil seines Lebens und dieser Welt mit seinem Sohn teilen könne, mache die Reise zu etwas ganz Besonderem für ihn.

Während des Interviews nutzte der 46-Jährige auch die Gelegenheit, um Grüße an den Rest seiner Familie zu senden. "Ich möchte meiner Frau Katherine und meinen anderen drei Kindern – Lyla, Eloise und Ford – ein bisschen extra Liebe schicken", sagte er und fügte hinzu: "Falls ihr das irgendwie seht: Daddy liebt euch. Daddy vermisst euch, und ich werde euch bald zu Hause sehen." Chris ist neben Jack noch Vater von drei weiteren Kindern, die er mit seiner Ehefrau Katherine Schwarzenegger Pratt hat – die fünfjährige Lyla, die dreijährige Eloise und den 16 Monate alten Ford. Seinen ältesten Sohn Jack hat der Schauspieler mit seiner Ex-Frau Anna Faris (49).

Was den neuen Mario-Film angeht, ist allerdings nur Jack alt genug, um ihn zu sehen. Seine drei jüngeren Kinder haben noch nie einen Film gesehen – das liegt an der Erziehungsphilosophie seiner Frau Katherine. Diese sei "sehr altmodisch", wenn es um Bildschirme und Technologie gehe, wie Chris kürzlich in der "Today"-Show verriet. Doch der stolze Vater ist optimistisch: Eines Tages würden seine Kinder realisieren, dass ihr Papa "wirklich cool" ist, scherzte er.

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Getty Images Chris Pratt bei der Premiere von Prime Videos "The Terminal List: Dark Wolf" in New York am 4. August 2025

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Instagram / prattprattpratt Chris Pratt und sein Sohn Jack

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Instagram / prattprattpratt Schauspieler Chris Pratt und sein Sohn